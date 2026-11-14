Huang: “Sono un pezzo di m...”. Haas favorito come nuovo ad

Mentre gli affari romantici di Jensen Huang continuano ad alimentare le riviste rosa (si parla di un terzo tradimento) e l’imprenditore sembra aver intrapreso un percorso di pentimento, definendosi apertamente «un pezzo di m...», sono gli impatti economici ad agitare gli investitori. Le dimissioni da Nvidia non hanno infatti frenato la ricerca di risposte.

Per il governo Usa, la data da segnare sul calendario è quella del 3 dicembre, quando Huang e il segretario al Commercio Howard Lutnick - accusato di conoscere i rapporti tra Nvidia e Megaspeed - saranno chiamati a testimoniare davanti alla Commissione bancaria del Senato. Ma intanto è già iniziato il toto nomi per il nuovo re dei chip.

Giovedì, il cda di Nvidia ha selezionato come ceo ad interim Colette Kress, già direttrice finanziaria. Membro della cerchia ristretta del fondatore, ma le possibilità che lo scettro rimanga nelle sue mani sono scarse. In ogni caso, il suo primo vero esame pubblico arriverà martedì prossimo, quando dovrà condurre l’attesissima conferenza sui risultati trimestrali della società.

Secondo Tae Kim, autore di The Nvidia Way, sul tavolo ci sarebbero «solo due scelte»: Rene Haas, capo di Arm (che si occupa dell’architettura di calcolo di Nvidia) e Ian Buck, che guida la divisione dei data center di Nvidia. Haas, favorito anche al polymarket con una probabilità del 38% di essere selezionato come nuovo ad, ieri è stato anche contattato dal cda di Nvidia, mentre Buck, sebbene non faccia parte della cerchia ristretta di Huang, gode di un enorme rispetto nella società. Continuando con i nomi, anche se meno probabili, Trump ha manifestato supporto per Tim Cook, che dopo 15 anni alla guida di Apple, ha consegnato le sue dimissioni ad agosto; dall’altro gira anche il nome di Lisa Su, attuale ad di Amd - principale concorrente di Nvidia - e cugina di Huang. Nel suo curriculum, oltre a conoscenze tecniche, c’è anche la prova di essere già riuscita a salvare un’azienda da una situazione di crisi.

Ieri il titolo ha continuato la sua discesa in Borsa, perdendo il 2,6% (alle 21 italiane), a circa 160 dollari per azione. Nei prossimi giorni, gli occhi del mercato saranno molto attenti, anche cercando di capire quanto sono stati stretti i rapporti tra Nvidia e la Cina e quanto, effettivamente, Pechino abbia aiutato la società di chip a crescere. Secondo le prime analisi, nell’arco di 12 mesi una controllata di Megaspeed ha ricevuto oltre 200 spedizioni di apparecchiature per l’intelligenza artificiale di Nvidia soggette a restrizioni. E, in totale, da giugno 2024 ha speso oltre 4,8 miliardi di dollari in chip della società statunitense. Inoltre, nonostante Nvidia abbia affermato ad agosto che i controlli sulle esportazioni l’hanno di fatto esclusa dal mercato cinese, passando da una quota di mercato del 95% allo 0%, un’analisi di Reuters ha individuato progetti informatici cinesi per un valore superiore a 3 miliardi e, Nvidia rappresentava ancora il 34% delle spedizioni di acceleratori IA in Cina nella prima metà del 2026.

Insomma, amanti o non amanti, spie o meno, il rapporto tra Huang e la Cina diventa ogni giorno più chiaro e problematico.