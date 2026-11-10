Il cul-de-sac dei Democratici americani: se frenano l’AI rischiano la crisi, se non la frenano pure

In Texas ha vinto la democratica Gina Hinojosa, sconfiggendo il repubblicano Greg Abbott dopo oltre trent’anni di governatori repubblicani, e tra le promesse elettorali, non un dettaglio per i texani e non solo per i texani (per molti uno dei motivi principali) una moratoria sui nuovi data center. Proprio in Texas, dove peraltro perfino Abbott aveva già sospeso alcune autorizzazioni, perché i data center non li vuole nessuno vicino a casa (un po’ come le centrali nucleari), mentre da casa tutti vogliono utilizzare qualsiasi cosa dipenda dai data center, compresi i social sui quali protestare contro i data center. Comunque hanno vinto i Democratici, che adesso rischiano di ritrovarsi in un cul-de-sac abbastanza inquietante, senza neppure averne colpa.

Siccome nel frattempo l’economia americana dipende sempre di più dagli investimenti nell’intelligenza artificiale, centinaia di miliardi, e dalle aspettative di profitti futuri, sempre più futuri rispetto ai soldi già spesi, e di anno in anno sempre più incerti. Con Wall Street che continua a scommetterci, sebbene i dubbi comincino a essere parecchi. Sam Altman, dopo averci annunciato l’intelligenza artificiale generale praticamente dietro l’angolo, ha rinviato la quotazione di OpenAI e adesso concorda perfino con Dario Amodei sulla necessità di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Amodei, dal canto suo, invita a frenare mentre Anthropic programma investimenti infrastrutturali per oltre cinquecento miliardi di dollari. Intanto nelle banche americane si scoprono agenti AI che accedono ai conti dei clienti, talvolta tentando operazioni non richieste, e le banche cercano di impedirglielo. Insomma, qualche incognita c’è, e non proprio trascurabile. La sicurezza dei modelli viene rinviata in continuazione.

Nel frattempo il Nasdaq, il 5 novembre, ha perso il 5,5 per cento, con Nvidia giù di oltre il 9 per cento. Certo, il giorno dopo le azioni hanno recuperato qualcosa, potrebbero recuperare tutto e salire ancora, non significa niente, tuttavia neppure significa che debbano salire per forza. Se i Democratici mantengono le promesse, rallentando la costruzione dei data center, potrebbero spaventare ulteriormente gli investitori e provocare proprio lo scoppio della famosa bolla dell’AI, ammesso che sia una bolla (il che non significa che l’AI non sia una rivoluzione autentica, anche Internet lo era, e la bolla delle dot-com scoppiò lo stesso).

D’altra parte frenare la corsa ai data center potrebbe impedire alla bolla di gonfiarsi ulteriormente, evitando un disastro peggiore. Oppure provocarlo, vista la quantità di soldi già investiti, e i profitti ancora tutti da vedere. Bisognerebbe saperlo prima, possibilmente, mentre tutti lo sapranno dopo, come sempre, e ci sarà chi dirà: ve lo avevo detto. E se invece i Democratici non frenassero niente? Avrebbero vinto promettendo qualcosa che non possono permettersi di mantenere, deludendo gli elettori, mentre la bolla potrebbe scoppiare comunque, anche lasciando correre tutto.

Insomma, rischiano una crisi economica se mantengono le promesse, rischiano di perdere gli elettori se non le mantengono, e nel secondo caso potrebbero ritrovarsi anche la crisi economica, senza averla provocata. Con Trump alla Casa Bianca, al quale basta aspettare: se l’AI farà crescere l’economia americana (i dubbi aumentano, le paure pure, perché una crisi economica dell’AI farà crollare l’economia occidentale anche di chi nell’AI non ha investito niente) sarà merito suo, se farà crollare Wall Street sarà colpa dei Democratici. Bell’affare, anche qui, non per gli americani, e neppure per noi.