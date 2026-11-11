Il dolore della guerra e il coraggio di Netanyahu per salvare la democrazia

La Knesset per Israele è un tempio greco, il luogo di culto della democrazia in un deserto di terrorismo e guerra. Ieri per l’apertura della legislatura era un florilegio di festoni, bandiere, sorrisi, guardie a cavallo. Ma è anche un ring su cui lo scontro è spesso estremo.

E ieri la festa si è trasformata in una esplosione vulcanica trascinata in un bagno di realtà oltre la festa: il presidente della Knesset Amir Ohana, del Likud, era stato sostituito da un’eventuale coalizione non ancora governo ma che è balenata all’orizzonte con 67 voti, la somma dei partiti sionisti di sinistra con i 19 voti arabi. Benjamin Netanyahu coi suoi 21 minuti di discorso, ha comunicato crucciato tutta la convinzione che Israele non si possa permettere di giocare con una forza estranea e nemica: per lui i 19 eletti nel partito Raam e nella Lista Unita sono simpatizzanti di Hamas, vogliono distruggere lo Stato ebraico, possono essere un danno definitivo. Il fatto che alcuni dei nuovi deputati siano usciti al suono dell’inno nazionale non è un buon segno, né lo sono i rifiuti di condannare Hamas.

Il discorso ha segnato senza complimenti, al di là dei fiori e delle bandiere dell’inaugurazione della Knesset, l’apertura di una crisi di coscienza puntata sul rischio che Eisenkot, nonostante le sue promesse di formare il governo solo con forze sioniste, alla fine si lasci trascinare a un’alleanza con i due partiti compromessi palesemente dalla loro storia e dall’apprezzamento degli «shahid». Lo spazio morale su cui sono cadute le dure parole di Netanyahu è quello di un’assemblea elettiva mai vista. Il dolore della guerra, la decisione di farcela comunque, di fronteggiare l’odio e l’antisemitismo, sono parte della vita di ogni eletto non importa di quale parte. Gli eletti orbati dal 7 ottobre e dalla guerra, stando stretti sui parenti prossimi, sono almeno 11. È eletta da Yashar Shira Shapiro, la signora bruna madre di Aner Shapiro, che a 22 anni era al festival Nova: facendo scudo col suo corpo all’ingresso di un rifugio è riuscito per otto volte a bloccare le granate finché l’ultima lo ha ucciso.

Talik Gvili, del Likud, è una biondina che porta per mano la sua figlia più piccola: suo figlio Ran a 24 anni è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim, il suo corpo fu sequestrato ed è stato restituito dopo una battaglia di 800 giorni; poi Sharon Sharabi, di Ysrael Beitenu, ha perso il fratello Yossi e anche due nipoti, Yahel e Naya, assassinati a Beeri. La lista è lunga, c’è anche Gadi Eisenkot stesso che ha perso a Gaza il figlio Meir di 25 anni, Maor, suo nipote, 19 anni, e Yugev Pazy, 22 anni; e anche Bezalel Smotrich, capo di Sionismo religioso, il cui cugino comandante Amichai Ben David, a 43 anni nelle riserve, è stato ucciso a Gaza.

Ognuno ha un maestro, un collega, un amore, e tante sono le giovani donne orbate, che devono gratitudine a chi è morto per loro. Più lontano nel tempo, anche Netanyahu ha perso il fratello Yoni, a Entebbe: tutti sanno cos’è la guerra e l’odio terrorista.

Netanyahu ha certo fatto una mossa politica nel fronteggiare il rischio di un governo di cui possa far parte una componente che non accetta lo Stato degli Ebrei dal fiume al mare; molti dicono che ha esagerato nel tono, che ha accusato gli arabi in blocco. Bennett si è alzato in piedi urlando, Yair Golan è uscito dalla stanza e così diversi deputati arabi. Resta difficile per Eisenkot ignorare che le frasi che citate da Netanyahu sono vere.

Il primo ministro ha toccato la ferita del rischio che la democrazia venga usata contro se stessa, per ferire e forse uccidere la civiltà che la genera: è una questione aperta ovunque nel mondo occidentale, ed ecco che qui prende i drammatici colori che la dipingono dal vivo della guerra.

Bibi ha così aperto uno scontro che difficilmente può portare a un governo di coalizione, perché in questi termini la conclusione suggerita è una sola: leader è chi ha il coraggio di denunciare una realtà scomoda.