Ogni bambino tedesco ha un compito per il 5 dicembre: lustrare le scarpe prima di andare a dormire e riporle ordinatamente davanti alla porta della propria cameretta. Nella notte, San Nicola di Mira, la cui memoria si celebra il 6 dicembre, passerà a deporre nelle calzature dei dolci in regalo. Quest’anno, i bimbi potranno trovare tra i doni un San Nicola di cioccolato con mitra, pastorale e mantello nel blu di AfD, il partito sovranista che invoca la remigrazione. Il santo le cui reliquie si venerano a Bari ha un Vangelo con l’acronimo della formazione di estrema destra, principale forza di opposizione al Bundestag in testa nei sondaggi intorno al 30%. A 1,35 euro al pezzo, il partito guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla vende il dolce sul suo negozio online. La trovata ha provocato l’indignazione del vescovo di Essen, Franz-Josef Overbeck, che tuona: «Si è oltrepassato il limite». Per il prelato, ordinario militare cattolico delle forze armate tedesche, «AfD strumentalizza simboli cristiani a fini di propaganda politica. Rappresentare San Nicola con mantello blu, mitra, pastorale e Vangelo col logo di AfD proprio non va». I sovranisti replicano descrivendosi come «partito liberal-conservatore che si riconosce chiaramente nei valori cristiani». Sul web, sostenitori di AfD notano che anche altri partiti vendono San Nicola di cioccolata, senza accorgersi però che questi dolciumi non hanno simboli religiosi e richiamano Babbo Natale. La polemica è un nuovo atto dello scontro che oppone le chiese cattolica ed evangelica ad AfD. Le due confessioni condannano l’etnonazionalismo dei sovranisti come incompatibile col cristianesimo. Il partito controbatte che le chiese hanno smarrito la via sposando il woke, favorendo l’immigrazione di massa dei musulmani. Vicepresidente di AfD, Sven Tritschler giunge ad alludere alla rottura col Vaticano: «Le Sacre Scritture sono eterne, i concordati passano». Una velata minaccia che la Germania denunci o modifichi il concordato con la Santa Sede una volta che AfD sarà al governo, se mai vi arriverà.