Il soldato Bibi scava la trincea e aspetta il passo falso degli avversari

Il vecchio soldato, dicevano gli inglesi, «scava scava e non muore mai».

In queste ore anche il vecchio soldato Bibi scava la sua trincea. Una trincea in cui lui, vecchio marpione della politica con 17 anni da primo ministro alle spalle, attenderà gli errori degli avversari. Primi fra tutti quelli di Gadi Eisenkot generale di valore, ma leader poco a suo agio con le insidie e le doppiezze della politica.

Doppiezze che suo malgrado si è infilato nello zaino. Da bravo soldato attento agli umori di un elettorato proveniente dai riservisti e dalla destra scontenta di Netanyahu aveva fatto due incaute promesse. La prima era quella di non allearsi con i partiti arabi. La seconda di non chiedere il voto degli ultra ortodossi concedendo in cambio un’esenzione dalla leva per gli studenti delle scuole religiose. Ora quelle promesse sono i due macigni che si frappongono tra lui e il governo. Due macigni dietro i quali Netanyahu intravvede la propria possibile resurrezione.

La matematica da questo punto di vista non è un’opinione. Per superare la soglia di maggioranza dei 60 voti della Knesset e mettere insieme uno straccio di governo l’ex generale deve allearsi o con gli arabi o con gli ultra ortodossi.

Giocandosi in ogni caso la credibilità dei propri elettori. Una missione quasi impossibile. Anche perché Eisenkot deve vedersela, all’interno della propria coalizione con le manovre sottobanco di Avigdor Lieberman un altro veterano della politica già al lavoro per accordarsi con gli ultra-ortodossi e sabotarlo dall’interno.

Quindi Bibi deve solo sfogliare il calendario e attendere che trascorrano i circa 45 giorni (28 di legge, più altre due settimane eventuali di proroga) concessi al premier designato per chiudere l’impossibile rebus della coalizione.

Scaduto quel tempo la palla tornerà nelle sue mani. Anche perché il presidente Isaac Herzog non potrà negargli altri 45 giorni indispensabili per tentare di formare un governo di emergenza. Con la consapevolezza che dopo un eventuale fallimento Bibi potrebbe restare premier ad interim fino a nuove elezioni. Come dire altri otto o dieci mesi.

Un tempo infinito in cui tra l’altro Eisenkot dovrebbe vedersela con la delusione di chi l’aveva votato. Ma c’è una minaccia immediata da cui l’inossidabile Bibi si deve guardare. Quella minaccia è la matematica in purezza. La matematica usata non per formare un nuovo esecutivo, ma semplicemente per mettere fine a quello di Netanyahu. Eisenkot d’intesa con alleati e partiti arabi può rimandare l’obbligo di dar vita a un governo e usare i nuovi seggi parlamentari per sostituire Amir Ohana, l’attuale presidente della Knesset fedelissimo di Bibi.

A quel punto s’aprirebbe la possibilità di dar vita a una commissione d’inchiesta parlamentare sul 7 ottobre.

Un autentico pericolo mortale per un premier che rischia non solo di venir deposto, ma anche di esser trascinato in quelle aule di tribunale dove i magistrati attendono da anni di interrogarlo in merito alle accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia. Ma una volta fatto cadere il grande nemico a Eisenkot resterebbe comunque il problema di come governare.

Anche perché, una volta eliminato il «cattivo» Netanyahu, arabi, ultra-ortodossi e l’astuto Lieberman potrebbero scoprire di non aver più bisogno di lui.