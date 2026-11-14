Il terremoto di Nvidia e i microchip a Pechino. Il ministro Usa rischia

Dopo lo Tsunami Blu delle elezioni di Midterm, Donald Trump si trova ad affrontare l’onda anomala dello scandalo Nvidia. Nel mirino dei media Usa e dei Democratici al Congresso (ma anche i Repubblicani chiedono risposte) ci sono il presidente e uno dei suoi alleati e ministri più influenti, il segretario al Commercio Howard Lutnick. Se a Trump viene contestata un’apertura di credito illimitata all’ex ceo Jenson Huang, Lutnick viene accusato di non avere agito per impedire che Nvidia, attraverso l’azienda di Singapore Megaspeed, di cui era dirigente la presunta spia cinese Alice Huang, fornisse a Pechino tecnologia sensibile per la sicurezza nazionale. A puntare apertamente il dito contro Lutnick è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent, a conferma del clima di tensione che si respira all’interno dell’amministrazione. Il Tesoro e altre agenzie, come il dipartimento di Stato, il Pentagono e l’ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, erano favorevoli all’inserimento di Megaspeed in una «lista nera» per le esportazioni, ha detto

Bessent in un’intervista a Cnbc. «Ma è il dipartimento del Commercio che ha in mano la pratica. Bisognerebbe chiedere a loro quali siano i loro processi interni», ha chiarito il responsabile del Tesoro, suggerendo che questo comportamento abbia violato le direttive impartite dallo stesso Trump.

Appaiono lontani i tempi delle riunioni di gabinetto in cui Trump e suoi ministri si scambiavano elogi reciproci in diretta tv. È stato Axios a rivelare che a maggio, agosto e il 5 novembre Trump ha autorizzato misure restrittive contro il presunto dirottamento di chip, ma Lutnick e il suo alto funzionario responsabile del controllo delle esportazioni, Jeffrey Kessler, si sono opposti alla loro attuazione, mettendo in guardia dal rischio di un nuovo conflitto commerciale con la Cina. Ma non è tutto. Altre accuse riguardano il peso che Nvidia aveva assunto all’interno del dipartimento del Commercio, arrivando al punto, tramite il proprio ufficio legale, di visionare i testi e inserire propri commenti nelle bozze delle norme sull’esportazione. C’è un’altra questione che solleva dubbi sull’operato di Lutnick e riguarda i suoi presunti interessi, diretti o indiretti, nell’industria dell’IA e nella stessa Nvidia. Si stima che Cantor Fitzgerald, la banca d’investimento di Wall Street di cui è stato presidente e amministratore delegato, detenesse azioni Nvidia per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari, al momento della sua nomina a segretario al Commercio, nel novembre 2024. E anche se Lutnick non ha più legami diretti con Cantor, suo figlio Brandon ricopre ora le cariche di presidente e ad, mentre suo figlio Kyle quella di vicepresidente esecutivo. Sotto la loro guida, attraverso società controllate, Cantor ha interessi cospicui nello sviluppo di data center nel SudEst asiatico. Lutnick comparirà davanti a una commissione del Senato il prossimo 10 dicembre.

Ma indiscrezioni che trapelano dalla West Wing della Casa Bianca riferiscono della possibilità concreta di un suo prossimo defenestramento, prima della data dell’audizione.