Intelligence, polizia e volontari: dentro la rete che protegge le comunità ebraiche americane

Washington (Usa). L’ombra dell’antisemitismo continua ad allungarsi sugli Stati Uniti, soprattutto dopo i fatti del 7 ottobre. Ma questo non significa che le comunità ebraiche siano indifese o prive di protezione. Anzi. Da anni le comunità americane hanno sviluppato strutture, modelli e protocolli di sicurezza per continuare a vivere e praticare liberamente la propria religione.

Il Giornale è entrato nel sistema che protegge queste comunità, ha ascoltato i funzionari che si occupano di gestire questi protocolli e ha parlato con le persone protette da questa rete. Un viaggio a tappe attraverso questa infrastruttura per capire come funziona questo scudo, quali sono le minacce e come vengono gestite.

Per avere un’idea del fenomeno bisogna partire dai dati, perché sono questi a spiegare le ragioni alla base di una poderosa macchina della sicurezza. La Jewish Federations of North America scrive chiaramente che gli ultimi anni non sono stati semplici per la comunità: “Sebbene il numero complessivo di crimini d’odio antiebraici sia diminuito rispetto al 2024 — passando da 1.938 a 1.528 — il 2025 è stato il terzo peggior anno mai registrato per gli ebrei americani”.

Sempre secondo la Jewish Federations of North America, le istituzioni ebraiche statunitensi hanno speso oltre un miliardo di dollari per la sicurezza nel 2025, contro i 765 milioni dell’anno precedente. Una crescita del 33% che sottrae risorse potenzialmente destinabili all’istruzione, ai servizi sociali e all’assistenza agli anziani.

Come funziona l’architettura della sicurezza

Ma da dove si parte per capire come funziona questa macchina? Dal centro della politica americana: Washington. Qui si comprende chiaramente come viene costruito il modello. La spina dorsale dell’intero sistema è costituita da due organizzazioni distinte: il Secure Community Network (SCN) e il Community Security Service (CSS). Si tratta di due realtà nate pochi anni dopo gli attacchi dell’11 settembre, in un clima di profonda riflessione seguito ai sanguinosi attentati di Al Qaeda: lo SCN nel 2004 e il CSS nel 2007.

Queste due realtà lavorano in modo complementare. Lo SCN si occupa soprattutto del monitoraggio delle minacce, della formazione, della sicurezza fisica, della preparazione alle emergenze e dei rapporti con le forze dell’ordine. Il CSS, invece, lavora per creare squadre di volontari provenienti dalle stesse comunità, formandoli affinché diventino un ulteriore livello di protezione. Stuart Frisch, vicepresidente del CSS per le Emerging Regions, ci offre una definizione chiara per comprendere la differenza: il modello dello SCN funziona prevalentemente dall’alto verso il basso, mentre quello del CSS si muove “dal basso verso l’alto”.

“Noi siamo qui per aiutare”, ci dice Rebecca Kagan Sternhell, attualmente Chief of External Affairs and Engagement del Secure Community Network. Sternhell spiega che il sistema dello SCN è una sorta di bene pubblico nazionale, al servizio dell’intera comunità, indipendentemente dal fatto che una struttura sia affiliata all’organizzazione. Per struttura si intende ogni realtà che compone la comunità ebraica, come sinagoghe, ospedali, centri delle federazioni e scuole: “La libertà religiosa è un diritto americano fondamentale e la sicurezza della comunità ebraica è essenziale per garantirlo. Se un bambino ebreo non può andare alla scuola ebraica o un giovane musulmano non può entrare nel proprio luogo di culto a causa delle minacce, significa che come americani abbiamo perso la strada”. Il sistema, spiega ancora Sternhell, monitora 13mila strutture ebraiche negli Stati Uniti: “Con struttura intendiamo una sinagoga, una scuola diurna, un centro residenziale per anziani e così via: strutture che teniamo sotto osservazione e di cui ci occupiamo”.

Robert Graves ha un passato nell’esercito e nell’FBI, ma a un certo punto ha deciso che era arrivato il momento di restituire qualcosa alla comunità e si è unito allo SCN. Oggi svolge il ruolo di Regional Security Adviser per l’area di Washington. “La nostra squadra è formata in gran parte da persone simili a me. Sono professionisti alla seconda carriera, soprattutto ex appartenenti alle forze dell’ordine, professionisti della sicurezza comunitaria che abbiamo inserito nelle federazioni in tutto il Paese”.

Graves si riferisce al sistema attraverso il quale si organizzano le comunità ebraiche americane. Si tratta di una rete decentralizzata di organizzazioni comunitarie che si occupano di tutelare e proteggere gli interessi delle comunità sparse per il Paese. L’organizzazione di riferimento a livello nazionale è la JFNA, Jewish Federations of North America, che coordina oltre 140 federazioni locali e centinaia di comunità sparse tra Stati Uniti e Canada.

Lo SCN lavora quindi a stretto contatto con le federazioni, fornendo loro supporto. Il programma di assistenza, spiega ancora Graves, si basa su tre pilastri:

Il primo è il monitoraggio delle minacce : capire quali siano quelle concrete e attive contro la comunità ebraica.

: capire quali siano quelle concrete e attive contro la comunità ebraica. Il secondo consiste nel costruire la sicurezza comunitaria attraverso la protezione fisica e la formazione standardizzata per tutti, in modo che ogni membro e ogni organizzazione possano vivere una vita ebraica piena e ricca.

attraverso la protezione fisica e la formazione standardizzata per tutti, in modo che ogni membro e ogni organizzazione possano vivere una vita ebraica piena e ricca. Il terzo riguarda i rapporti con le forze dell’ordine e le altre autorità di pubblica sicurezza, che consentono una risposta immediata ed efficace quando si verifica un incidente.

infografica SCN e CSS

Il cervello che gestisce la sicurezza

Il primo punto merita particolare attenzione, perché riguarda un dispositivo di sicurezza elaborato e molto esteso, come spiega Sternhell: “Abbiamo una centrale operativa attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. C’è sempre personale disponibile che riceve le minacce segnalate e, a partire da quelle, conduce analisi, verifiche, valutazioni e, quando è opportuno, le inoltra ai nostri partner delle forze dell’ordine. Ci affidiamo a un insieme di tecnologie proprietarie per gestire questo lavoro”. Il riferimento è al JSOCC, il Jewish Security Operations Command Center, il centro di comando delle operazioni di sicurezza ebraica: un cervello che lavora in modo integrato per elaborare le informazioni. Accanto al nucleo centrale opera un sistema di centri regionali, coadiuvato da analisti specializzati che lavorano direttamente all’interno delle federazioni ebraiche.

Graves è preciso anche nello spiegare il processo di verifica di una minaccia: “Se uno dei nostri membri identifica online una potenziale minaccia, comincia immediatamente a fare verifiche, cercando di identificare nel miglior modo possibile la persona da cui proviene la minaccia. Svolgerà ricerche a partire dagli elementi identificativi presenti nell’account da cui proviene il messaggio e proverà, nei limiti del possibile, a risalire alla persona reale che c’è dietro”. Un processo che, ribadiscono i funzionari dello SCN, si svolge esclusivamente attraverso fonti aperte. “Quando raggiungiamo la soglia di sicurezza per cui siamo convinti che si tratti di una minaccia credibile, non semplicemente di qualcuno che fa rumore, oppure abbiamo elementi su cui i nostri partner delle forze dell’ordine possono lavorare, trasmettiamo la segnalazione attraverso il canale appropriato”, conclude Graves.

“Nel 2025”, ci spiega ancora Sternhell, “abbiamo ricevuto oltre 4.400 segnalazioni di attività sospette. Si va da ‘qualcuno ha disegnato una svastica sul mio edificio’ a ‘qualcuno ha minacciato di uccidermi’, tutto lo spettro possibile. E tra queste figurano più di 150 minacce alla vita segnalate, cioè minacce imminenti di fare del male o di uccidere. Credo che questo dica molto sulla gravità del problema che affrontiamo”, conclude.

La difesa: come si prepara una comunità

Gli altri due pilastri riguardano direttamente la dimensione quotidiana e gli strumenti più immediati per fronteggiare una minaccia. “Siamo preparati a intervenire, a riprenderci, a gestire l’incidente e ad andare avanti, tornando alla nostra vita il più rapidamente possibile”, spiega Graves. Il punto è che non si tratta di mera teoria, ma di addestramento vero e proprio, che si sviluppa su più livelli, sia sul piano della prevenzione sia su quello della tutela dell’incolumità fisica. La rete dello SCN raccoglie segnalazioni provenienti tanto dalle forze dell’ordine quanto dalle comunità stesse e prepara dossier utili alla loro protezione. Questi dossier possono riguardare una specifica realtà, come una sinagoga o una scuola, oppure un’intera area. “Noi”, spiega ancora Graves, “ci concentriamo sulle minacce alla vita: quando qualcuno vuole deliberatamente fare del male a persone ebree”.

C’è poi anche un supporto più pratico per affrontare le minacce quotidiane, attraverso corsi che vanno dalla “consapevolezza situazionale” alla risposta a un aggressore armato, fino a Stop the Bleed, ossia un programma che insegna come intervenire in presenza di una ferita grave mentre si attendono i soccorsi. A questi programmi si aggiunge un rapporto diretto con alcuni esponenti delle comunità che fungono da raccordo con l’organizzazione, una sorta di referenti locali delle singole istituzioni (scuole, luoghi di culto e altre strutture). Questa rete rappresenta la pietra angolare dell’intero lavoro. Solo nel 2025, lo SCN ha addestrato circa 41mila persone, realizzando 1.200 corsi in tutto il Paese.

L’attuazione di questo approccio passa poi attraverso l’azione dell’altro grande soggetto, il Community Security Service (CSS), come spiega il vicepresidente per le aree emergenti Stuart Frisch: “Noi formiamo e il nostro principio è che la sicurezza della comunità debba appartenere alla comunità stessa”. Fondamentalmente, il compito del CSS è individuare, reclutare, formare e mantenere squadre di volontari per la sicurezza nelle varie comunità.

A spiegare come avvenga questo processo è Itay Hertz, direttore delle operazioni di sicurezza del CSS. Il principio su cui si basa l’intero sistema è quello di aggiungere un ulteriore livello di protezione nelle comunità, affiancando alle forze dell’ordine e alla vigilanza privata persone responsabili della sicurezza che siano, allo stesso tempo, parte della comunità stessa: “I membri della comunità riconoscono le anomalie, sanno cosa è normale, cosa non lo è e cosa potrebbe essere fuori posto e questo fornisce occhi e orecchie”. Il lavoro di “addestramento” si svolge per fasi successive: “Dalle ispezioni e bonifiche alla disposizione tattica, alle procedure d’emergenza e così via. Sostanzialmente tutti i livelli di sicurezza che un addetto alla sicurezza dovrebbe conoscere”. L’approccio insegnato dal CSS è semplice e si basa su un principio: cercare di individuare la minaccia prima che questa si avvicini. “Noi insegniamo invece un approccio proattivo: dove posizionarsi correttamente, come riconoscere minacce e anomalie lontano dalla sinagoga, dalla scuola e così via. In questo modo è possibile attivare le procedure d’emergenza”.

Il modello costruito a livello nazionale prende forma nelle singole comunità, dalle piccole realtà senza una federazione locale fino ai grandi centri urbani. Ed è proprio sul territorio che si misura la sua efficacia: nella capacità di condividere informazioni, formare le persone e coordinare la risposta alle minacce. Miami, con la sua articolata rete di istituzioni ebraiche e forze di polizia, rappresenta una delle tappe di questo viaggio all’interno dello scudo di sicurezza delle comunità ebraiche americane.

Questa è la prima puntata di “Lo scudo degli ebrei d’America”, un reportage in quattro parti de Il Giornale dedicato al sistema di sicurezza delle comunità ebraiche negli Stati Uniti. Un viaggio tra Washington e Miami per raccontare le organizzazioni, gli uomini e le tecnologie che proteggono scuole, sinagoghe e centri comunitari.