Ira di Trump: “Midterm truccate”. Hegseth trema, c’è l’impeachment

A una settimana dalla bruciante sconfitta elettorale, Donald Trump continua a lanciare segnali contrastanti. Dopo le immediate aperture - «non vedo l’ora di collaborare con i Democratici, troveremo un compromesso» - accompagnate però dalla minaccia di diventare «Mr. Veto» in caso di scontro, il presidente sembra cambiare rotta. «Qualcuno crede davvero che questa elezione sia stata onesta? Come hanno potuto i sondaggi essere così sbagliati???», ha scritto il tycoon sui social media, riprendendo un suo vecchio cavallo di battaglia, quello che il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, ha definito «negazionismo elettorale». Trump non si spinge al punto di contestare ufficialmente il voto: lo Tsunami Blu è troppo grande per essere negato. Piuttosto, sembra volere riallacciare il discorso con la base Maga che lo ha abbandonato o non è accorsa in massa alle urne lo scorso martedì, allontanando da sé l’onta della sconfitta, attribuita a non meglio precisati complotti, come avvenne nel 2020.

Ed è in questo senso che va letta la nomina del super falco Stephen Miller a nuovo portavoce della Casa Bianca: l’architetto delle politiche anti-immigrazione dell’amministrazione, l’uomo che è stato al fianco di Trump «fin dall’inizio» e lo ha seguito nella lunga traversata del deserto della presidenza Biden, da offrire come volto duro del Trumpismo a un elettorato di fedelissimi che ora sono confusi e sfiduciati. Per poter mantenere la sua presa sul Partito repubblicano e determinarne le sorti nei prossimi due anni e oltre, Trump ha bisogno di ricompattare quei milioni di elettori Maga che, pur minoritari nel Paese, rimangono decisivi nelle primarie del Gop. Ma allo stesso tempo - altro segnale apparentemente contraddittorio - Trump, in un’intervista domenica sera al programma 60 Minutes della Cbs, la prima con un network tv dopo la sconfitta, ha ammesso che le politiche repressive sull’immigrazione «sono forse state troppo dure» e «mi hanno danneggiato». In questo caso, il presidente ha parlato a una più vasta platea elettorale e, offrendo ai Democratici la possibilità di «lavorare insieme» a una legge sull’immigrazione, ha mostrato un volto dialogante al prossimo Congresso.

E intanto il deputato repubblicano Thomas Massie ha formalizzato alla Camera una mozione per la messa in stato di accusa del segretario alla Difesa Peter Hegseth per aver violato la Costituzione degli Stati Uniti «coinvolgendosi in ostilità in Iran per più di 90 giorni senza l’autorizzazione del Congresso». La votazione sulla messa in stato di accusa dovrebbe svolgersi entro domani.