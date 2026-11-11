Israele, caos nella nuova Knesset. Una commissione sul 7 Ottobre

Ieri ha prestato giuramento la Knesset, il Parlamento israeliano, in assenza però di un governo. Le elezioni generali, hanno generato una situazione di stallo, e hanno privato Netanyahu della maggioranza, senza tuttavia offrire ai suoi rivali una chiara via verso il potere.

Domenica, il presidente Isaac Herzog ha incaricato Gadi Eisenkot di formare un nuovo esecutivo. Nel presiedere la cerimonia di ieri, Herzog ha rivolto un appello ai parlamentari: «Dovete fare tutto il possibile per evitare nuove elezioni. Tendete la mano verso un compromesso, anche tra avversari». E ha poi proseguito: «Non c’è posto per il razzismo, né per la violenza, né sulle alture della Giudea e della Samaria, né da nessuna parte», ha chiarito, utilizzando il nome biblico della Cisgiordania.

Ora Eisenkot ha tempo fino al 6 dicembre per formare un governo, ma può richiedere una proroga di due settimane. Egli stesso ha ammesso che il suo percorso è «straordinariamente complesso». Le opzioni a sua disposizione sono o formare un esecutivo di minoranza con il sostegno dei partiti arabi, o includere i partiti ultra-ortodossi nella coalizione, nonostante anni di ostilità reciproca, o la creazione di un governo di unità nazionale con Netanyahu. Tutte e tre le strade presentano ostacoli notevoli. Netanyahu da parte sua ha auspicato la formazione di un esecutivo di unità nazionale, avvertendo che Israele potrebbe subire una crescente pressione internazionale affinché accetti un Iran dotato di armi atomiche. «Solo un governo di unità sarà in grado di affrontare sfide di tale portata», ha affermato. Bibi ha poi rincarato la dose e ha affermato senza giri di parole che i deputati arabi sono «sostenitori del terrorismo» e vogliono la «distruzione» di Israele.

Eisenkot ha subito replicato: «Il suo è un discorso intriso di odio», dimostra che non è idoneo alla carica, ha detto il generale, che ha poi cancellato l’incontro negoziale previsto per oggi con il Likud, accusando il premier uscente: «Si è scagliato contro i cittadini di Israele. Netanyahu non vuole l’unità. Come sempre, quando si tratta di scegliere tra l’importanza del momento e la forza della società israeliana e la propria sopravvivenza politica, Netanyahu sceglierà sempre se stesso». Poco dopo l’apertura dei lavori, Eisenkot e i suoi alleati hanno presentato una serie di disegni di legge che prevedono: l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre, l’introduzione di limiti alla durata del mandato del premier. E hanno proposto anche di abrogare la riforma del sistema giudiziario e altre leggi approvate dal governo di Netanyahu.

C’è stata poi forte bagarre in aula quando Yousef Jabareen della Lista Unita ha pronunciato nel momento del giuramento la parola «Giuro». Ben-Gvir è intervenuto gridando: «Giura fedeltà ad Hamas!». Ma non finisce qui. I parlamentari della Lista Comune hanno lasciato la Knesset prima dell’esecuzione di «Hatikva», l’inno nazionale di Israele, «La Speranza» in ebraico. I deputati del Likud li hanno contestati, gridando: «Perché gli arabi se ne sono andati?». Il parlamentare del Likud Almog Cohen si è rivolto ai membri del blocco di Eisenkot, urlando: «Dove sono i vostri partner?». Mentre il leader della Lista Araba Unita, Mansour Abbas, è rimasto in aula durante l’esecuzione dell’inno senza cantarlo.

Intanto una richiesta con le firme di 67 deputati eletti è stata presentata alla Knesset per chiedere il voto sul nuovo presidente. È stato proposto il nome indicato dal blocco del cambiamento, l’ex ministro Matan Kahana, del partito Yashar di Eisenkot. Amir Ohana, il presidente uscente, ha fissato il voto per il prossimo martedì. Tutto ciò mentre all’esterno, 200 manifestanti hanno protestato contro il governo che Eisenkot sta cercando di formare e contro qualsiasi coalizione che dipenda dal sostegno di partiti a guida araba.