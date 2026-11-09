Israele, scontro tra Eisenkot e Lieberman: il nodo degli ultra-ortodossi e l’ombra di Netanyahu

Avigdor Lieberman potrebbe diventare il king maker nella formazione del prossimo governo guidato da Gadi Eisenkot. Ma il leader di Yisrael Beiteinu rappresenta un ostacolo significativo ai tentativi dello stesso Eisenkot di formare rapidamente un nuovo esecutivo, con il sostegno della Lista Araba Unita o l’astensione della Lista Comune.

Il ruolo degli ultra-ortodossi

Lieberman ha ribadito che è determinato a formare un governo con i partiti ultra-ortodossi, convinto di disporre dei numeri necessari e che l’accordo sia ormai cosa fatta.

Lo United Torah Judaism (Ebraismo della Torah Unito, UTJ), che rappresenta la comunità ultra-ortodossa ashkenazita, è già a bordo, mentre lo Shas, che rappresenta la comunità ultra-ortodossa sefardita, non avrà altra scelta se non quella di seguirlo.

Durante le consultazioni con il presidente la scorsa settimana, UTJ si è astenuto dall’indicare un candidato per la formazione del governo, e ha dichiarato di non essere vincolato ad alcuno dei due schieramenti politici. Con sette seggi nella prossima Knesset, è il principale partito ultra-ortodosso.

Lieberman spera di sfruttare il risentimento nei confronti di Netanyahu, dovuto alla mancata legge per l’esenzione dei religiosi dalla leva militare, per ottenere il suo sostegno al governo che intende formare. Formalmente la legge e la Corte Suprema israeliana impongono l’obbligo di leva anche per gli uomini haredim, ma nella pratica l’applicazione è al centro di fortissime tensioni politiche e sociali.

Lieberman è anche convinto che lo Shas abbia già perso i suoi sostenitori fedeli a Netanyahu, infatti il partito ha soli sei seggi alla Knesset. Di conseguenza secondo la sua previsione lo Shas non avrà alcun motivo per non unirsi al governo.

Chi guiderebbe questo esecutivo?

Lieberman ha escluso categoricamente qualsiasi accordo di condivisione del potere che preveda una premiership a rotazione con Eisenkot. Molti interpretano questa mossa come un tentativo di Lieberman di garantire che sia soltanto lui a diventare primo ministro.

Nello stesso tempo Lieberman ha ribadito la sua minaccia: se questa settimana Eisenkot presenterà alla Knesset un governo di minoranza, sostenuto dalla Lista Araba Unita e con l’astensione della Lista Comune, voterà contro il governo, provocandone la caduta.

Da parte sua Eisenkot ha delineato un piano per istituire quello che ha definito un “governo di emergenza nazionale”. Ha dichiarato di voler “far giurare un governo il prima possibile, basato sui quattro partiti sionisti fautori del cambiamento e delle riforme, con la possibilità per qualsiasi altro partito o singolo deputato della Knesset, che accetti i quattro principi fondamentali, di unirsi immediatamente o gradualmente”.

Tali principi includono il riconoscimento di Israele come Stato ebraico e democratico e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica.

Altri scenari

I collaboratori di Eisenkot sono convinti che, al momento opportuno, riusciranno a ottenere l’adesione di Mansour Abbas, presidente della Lista Araba Unita, a questi principi.

Ma esiste ancora un’altra ipotesi. Figure di spicco dello schieramento di Eisenkot non escludono la possibilità di formare inizialmente un governo composto dai quattro partiti a maggioranza ebraica che ne fanno parte, insieme alla Lista Araba Unita e allo United Torah Judaism. Uno di questi due partiti entrerebbe a far parte della coalizione, mentre l’altro fornirebbe il proprio sostegno dall’esterno.

La tensione è comunque alle stelle. Eisenkot ha avvertito che “chiunque tenti di sabotare la formazione di un governo per ragioni personali, anziché per questioni di sostanza, passerà alla storia come colui che non è riuscito a salvare Israele in un momento di emergenza”.

Nessuno dei due ipotetici governi, quello di Eisenkot o quello di Lieberman, tiene conto poi della posizione di Naftali Bennett. La proposta di Eisenkot richiederebbe un compromesso sul ruolo dei partiti arabi, mentre quella di Lieberman ne richiederebbe uno sulla coscrizione militare.

Due questioni su cui Bennett ha assunto posizioni nette: si è detto contrario. Ma Bennett è lì che aspetta i passi dei due leader della stessa coalizione ma nello stesso tempo in competizione.

Quali sono i prossimi passaggi?

Eisenkot ha 28 giorni di tempo per formare il prossimo governo di Israele. Se entro il 6 dicembre non riuscisse a presentare un esecutivo da sottoporre al voto di fiducia della Knesset, Herzog potrebbe concedergli ulteriori 14 giorni, qualora ritenesse che una proroga possa favorire il raggiungimento di un accordo.

In tal caso, Eisenkot avrebbe tempo fino al 20 dicembre per formare l’esecutivo. Tuttavia, qualora emergesse chiaramente l’impossibilità per Eisenkot di formare un governo, si prevede che il presidente eserciterà pressioni per favorire un governo di unità nazionale che includa Netanyahu.

Anche nell’eventualità in cui Eisenkot riuscisse a formare un governo già questa settimana, non è previsto che ne informi immediatamente il presidente. È probabile, invece, che attenda la sostituzione dell’attuale presidente della Knesset, Amir Ohana.

Secondo la legge, Ohana può ritardare il giuramento del governo fino a una settimana. Il partito Yashar teme che Netanyahu possa sfruttare questo lasso di tempo per esercitare pressioni sui partiti e sui membri della Knesset, nel tentativo di far fallire la formazione del governo Eisenkot.

Se Eisenkot non riuscisse a formare un governo, Herzog avvierebbe un nuovo giro di consultazioni prima di conferire l’incarico a un altro membro della Knesset. Il secondo candidato avrebbe a disposizione 28 giorni per formare un governo, senza possibilità di proroga. Il termine sarebbe dunque il 20 gennaio 2027.

Qualora anche il secondo candidato non riuscisse nell’intento, 61 membri della Knesset potrebbero presentare a Herzog, entro il 10 febbraio, una richiesta scritta per affidare l’incarico a un candidato concordato tra i parlamentari.

Tale candidato avrebbe poi 14 giorni, fino al 26 febbraio, per formare un governo. Se anche questo tentativo dovesse fallire, la Knesset verrebbe sciolta e verrebbero indette nuove elezioni, da tenersi non oltre l’ultimo martedì di maggio, a meno che la Knesset non approvi una legge per il suo scioglimento anticipato.