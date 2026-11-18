Dopo ore tribolate, discorsi fiume per far slittare la votazione, il rischio di scontri fisici per allontanare dal podio gli ostruzionisti pro-Netanyahu, il blocco di opposizione ha i numeri per dare un’altra spallata a Benjamin Netanyahu, garantendosi la presidenza della Knesset, il Parlamento israeliano. Grazie ai quattro partiti del «blocco del cambiamento» che fanno capo al generale Gadi Eisenkot, ma sopratutto grazie all’appoggio dei rappresentati dei palestinesi israeliani, i partiti Ra’am e Lista Unita, il fronte anti-Bibi ha raggiunto i 67 voti utili per mettere a segno un colpo strategico cruciale: l’elezione di Matan Kahan, deputato di Yashar (il partito di Eisenkot) ed ex membro delle forze speciali come Speaker del Parlamento. Una scelta che manda in soffitta il vecchio presidente Amir Ohana, del Likud, ma anche la contro-candidatura di Ofir Katz, sostenuto dal partito di Netanyahu e da Shas, espressione degli ebrei ultraortodossi. Per l’elezione è sufficiente anche una maggioranza semplice, anziché la maggioranza assoluta di 61 deputati, ma il numero magico di 67 è arrivato in giornata con l’aiuto dei 19 parlamentari arabi, gli stessi a cui il candidato pro-Netanyahu ha chiesto di non votarlo.

La vittoria di Kahan rappresenta per il blocco di opposizione guidato da Eisenkot la conquista di una figura cruciale per le dinamiche parlamentari. Avere la presidenza della Knesset vuol dire controllare l’agenda dell’Aula e dunque poter decidere quali proposte di legge, mozioni o dibattiti vengono portati in Parlamento e con quali tempistiche, fino al potere di controllo sui presidenti di Commissione. Il piano dell’opposizione è avviare, già nelle prossime ore, l’iter per abrogare le leggi di riforma giudiziaria volute da Netanyahu e approvate nella precedente legislatura, ma che hanno scatenato imponenti proteste di piazza contro il premier già prima del 7 ottobre.

La scelta di Kahan mette Netanyahu di fronte a una brusca battuta d’arresto, anche se Bibi rimane in carica come capo del governo di transizione, mentre Eisenkot tenta l’impresa di formare un nuovo esecutivo. Dopo le elezioni del 27 ottobre, che hanno visto il blocco anti-Bibi conquistare 48 seggi e quello pro-Bibi prenderne 53, i partiti arabi si confermano decisivi per arrivare a una maggioranza piena, tanto da aver già consentito al generale di ricevere l’incarico di formare il nuovo esecutivo. Eppure quella maggioranza, al momento, manca ancora a un eventuale governo Eisenkot, essendo tre dei quattro partiti alleati del generale contrari a un esecutivo sostenuto dai palestinesi israeliani.

Sia Ra’am che Lista Unita sono ancora accusati da Netanyahu e dai suoi sostenitori di aver «rubato le elezioni» tramite irregolarità e interferenze straniere. Ma la denuncia si sta rivelando un boomerang per il premier e i collaboratori, accusati di razzismo e di aver creato «prove false», tentando «un golpe». La Commissione elettorale ha riferito ieri che non c’è prova di attività che abbiano influenzato l’esito del voto nell’indagine dello Shin Bet.