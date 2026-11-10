Khamenei con Pezeshkian: “Basta con lo stallo”

«La Guida Suprema ci ha ordinato di porre fine alla situazione di “né guerra né pace”» con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian riportando le direttive di Mojtaba Khamenei. «Possiamo avviare un dialogo con gli Stati Uniti e giungere a una conclusione dignitosa della questione.

Puntiamo a un negoziato basato sulla giustizia e su condizioni di parità», ha aggiunto citato dall’agenzia Irna, sottolineando: «La logica impone che, se possiamo tutelare i nostri diritti attraverso il dialogo, dobbiamo evitare di lasciarci coinvolgere in una guerra. Tuttavia, non ci sottometteremo mai a forza o prepotenze».

Da parte sua il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha sottolineato che è impossibile procedere verso la pace se gli Stati Uniti non rimuovono il blocco navale, cessano gli attacchi, restituiscono i beni sottratti e revocano le sanzioni, «tutti punti che erano stati precedentemente accettati dagli stessi americani nell’ambito dell’intesa di Islamabad, composta da 14 punti» prima che Washington «venisse meno ai propri impegni». Riguardo allo Stretto di Hormuz, il portavoce ha precisato che «è sempre stato una rotta sicura; l’instabilità recente è una conseguenza diretta delle azioni interventiste e aggressive degli Stati Uniti e del regime sionista. Per garantire la propria sicurezza e incolumità, tutte le imbarcazioni e le navi che transitano nell’area sono tenute a coordinarsi con le autorità competenti della Repubblica Islamica dell’Iran».

«Gli Stati Uniti - ha poi aggiunto il portavoce del ministro degli Esteri non dovrebbero assecondare il desiderio di Israele di un cambio di regime in Iran. Devono rendersi conto della portata delle ripercussioni e delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall’avvio di una guerra contro di noi».