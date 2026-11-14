La Corea del Nord ha una nuova bandiera nazionale: come cambia e cosa c’è dietro la mossa di Kim

Tanti saluti alla vecchia bandiera della Corea del Nord, quella adottata dal 1948 e di forte ispirazione sovietica. Kim Jong Un, il presidente del Paese, ha deciso di effettuare un restyling del simbolo nazionale rendendolo più corto e quadrato. I colori e i simboli restano gli stessi: un’ampia fascia rossa al centro, bordata da strisce bianche, con fasce blu in alto e in basso, e una stella rossa a cinque punte all’interno di un cerchio bianco vicino all’asta. A cambiare sono le proporzioni della bandiera, adesso più corta e meno rettangolare.

La nuova bandiera della Corea del Nord

L’unica novità sostanziale, dunque, riguarda le proporzioni. L’articolo 166 della costituzione rivista, pubblicato sul sito web nordcoreano Naenara, ora fissa il rapporto altezza/larghezza della bandiera a 1:1,65 anziché 1:2. In termini tecnici, una bandiera con rapporto 1:2 è lunga il doppio della sua altezza. Con un rapporto di 1:1,65, invece, è 1,65 volte più lunga che alta, quindi appare notevolmente meno allungata. Le due sottili strisce bianche appaiono più spesse di prima, circa un terzo della larghezza delle bande blu, mentre la stella rossa è posizionata più vicino al centro.

La "nuova" bandiera corea Il testo presenta la bandiera nordcoreana come un simbolo della rivoluzione, dell'indipendenza nazionale, dell'unità popolare e della fedeltà al Partito e alla leadership. L'aspetto più interessante è il carattere fortemente propagandistico della spiegazione: i colori e la stella non rappresentano soltanto la nazione, ma anche la lotta antigiapponese, l'ideologia Juche e la centralità del leader. Un dettaglio significativo: il documento collega esplicitamente la lealtà al Partito e al leader alla purezza morale e all'identità nazionale del popolo coreano. La bandiera viene quindi presentata anche come simbolo di legittimazione ideologica del regime.

Come ha ricordato il Wall Street Journal, i progettisti originali scelsero la striscia rossa centrale e la stella rossa per rappresentare una penisola coreana unificata sotto il comunismo. Le strisce blu simboleggiano invece i due mari confinanti.

La propaganda nordcoreana la descrisse fin da subito come un simbolo della rivoluzione lanciata dal fondatore del Paese, Kim Il Sung, contro l’occupazione giapponese. La modifica della bandiera si aggiunge ad altri cambiamenti apportati ad altri simboli nazionali, come la revisione dell’inno nazionale, nel 2024, e della clausola sulla riunificazione presente nella costituzione, rimossa all’inizio dell’anno.

🇰🇵 Kim Jong Un Remakes North Korea’s Flag, Ditching Soviet-Era Version



North Korea has changed the proportions of its national flag for the first time since the country’s establishment in 1948, breaking with a decades-old design closely associated with founding leader Kim Il… pic.twitter.com/dGx6pYRD8F — QSI Media - News, Analytics, World. (@MediaQSI) November 14, 2026

La decisione di Kim

La Corea del Nord non ha fornito spiegazioni ufficiali. Kim potrebbe aver preso questa decisione per plasmare il Paese a propria immagine e somiglianza, smarcandosi gradualmente dal nonno e “presidente eterno” Kim Il Sung. Se, infatti, nei primi anni al potere l’attuale leader era solito appoggiarsi alla legittimità del fondatore del Paese, tagliandosi i capelli come lui e indossando gli stessi abiti, adesso Kim sembrerebbe aver forgiato un’identità ben definita.

La modifica della bandiera, insomma, non sarebbe altro che un’ulteriore rottura simbolica con il passato. Non è un caso che nuovi murales raffiguranti Kim Jong Un siano comparsi in tutto il Paese e che i riferimenti ai suoi predecessori siano stati rimossi dalla costituzione. Non solo: come detto, Kim ha abbandonato la riunificazione pacifica con la Corea del Sud, discostandosi dalla politica di lunga data di suo nonno e suo padre, Kim Jong Il.