La Nato, le richieste di Putin e il nuovo piano di Trump: cosa cambia per la sicurezza dell’Europa

Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta per un futuro accordo di sicurezza con l’Europa al fine di allentare le pressioni.

Secondo Axios, gli Stati Uniti sarebbero disposti a ripensare il ruolo della Nato e il suo allargamento a est: se la Russia in passato ha cercato un accordo di sicurezza che limitasse l’espansione dell’Alleanza Atlantica, con Washington ferma a non cambiare la propria postura, ora gli Stati Uniti potrebbero essere pronti ad accogliere queste richieste.

Domani gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, incontreranno a Mosca il presidente russo Vladimir Putin per ripresentare la richiesta di un nuovo accordo di sicurezza europeo. L’obiettivo è che Putin permetta ai rappresentanti europei di partecipare al prossimo round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Da Mosca, Kushner e Witkoff voleranno a Dublino giovedì sera per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I colloqui di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, mediati dagli inviati americani e dal generale Alexus Grynkewich, hanno registrato un primo passo avanti con un’intesa per uno scambio di prigionieri che potrebbe essere il più ampio dall’inizio della guerra. Nonostante le tensioni iniziali, il confronto sarebbe diventato progressivamente più costruttivo.

Kushner e Witkoff hanno cercato di stemperare le tensioni legate ai pregressi. Secondo le fonti di Axios, i negoziatori russi avrebbero riferito che Putin scelse di optare per l’invasione dell’Ucraina perché l’allora presidente americano Joe Biden non aveva risposto alla sua lettera del 2021 in cui esponeva le sue preoccupazioni in materia di sicurezza. La Russia, però, secondo gli inviati della Casa Bianca deve anche indicare quali “passi simmetrici” è disposta a compiere verso la de-escalation.

L’amministrazione Trump punterebbe dunque a negoziare contemporaneamente la pace in Ucraina e un nuovo assetto di sicurezza, rinviando però l’attuazione di quest’ultimo alla conclusione del conflitto. Secondo le fonti citate, Washington avrebbe assicurato che nessun accordo sarà raggiunto senza il consenso di Kiev e dei partner europei, né sarà riconosciuto a Mosca un diritto di veto sulle scelte di sicurezza dell’Europa.