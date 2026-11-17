Altro che governo di unità nazionale. Volano gli stracci e le richieste di indagini fra Benjamin Netanyahu e il leader dell’opposizione Gadi Eisenkot. In un momento delicatissimo per il futuro di Israele, mentre si cerca di formare un nuovo governo e la portaerei statunitense Roosevelt arriva in Medioriente pronta a un’eventuale ripresa degli attacchi all’Iran, un nuovo terreno di scontro si apre fra i due blocchi politici contrapposti. Il partito Yashar, guidato dal generale Eisenkot, incaricato di formare il prossimo esecutivo, ha chiesto alla procuratrice generale di avviare un’indagine sulla condotta del primo ministro e dei suoi collaboratori in occasione delle elezioni. La richiesta arriva dopo che la polizia ha avviato un’inchiesta interna sugli arresti avvenuti durante e dopo il giorno delle elezioni del 27 ottobre, ai danni di attivisti del partito arabo-israeliano Ra’am. Dietro alle manette ci sarebbe una soffiata partita dall’ufficio di Netanyahu, nello specifico dal capo di gabinetto del primo ministro, Ido Norden. L’alto funzionario avrebbe indirizzato gli agenti a una fonte di intelligence, che secondo la tv Kan sarebbe Daniel Greenberg, uno dei principali consiglieri dell’ex direttore dell’ufficio del premier e alleato di lunga data di Netanyahu, Yossi Shelly. Dopo gli arresti, la polizia ha riferito di aver recuperato buste contenenti decine di migliaia di shekel in contanti, un’informazione subito usata da Netanyahu, che ha accusato i partiti arabi di aver «rubato le elezioni». Le forze dell’ordine, guidate dalla Procura generale, stanno adesso cercando di capire se le informazioni sulla presunta compravendita di voti siano state diffuse deliberatamente per far scattare le manette e avvalorare le accuse del premier ai danni dei partiti arabi, che tra Ra’am e Lista Unita hanno strappato il numero record di 19 seggi alla Knesset.

La vicenda è diventata terreno di un nuovo durissimo scontro fra Netanyahu e il rivale Eisenkot. Il partito Yashar, guidato dal generale anti-Bibi, e la Lista Unita hanno chiesto alla procuratrice generale di avviare un’indagine sulla condotta del premier e dei suoi collaboratori. «In nessuna circostanza Netanyahu dovrebbe rimanere alla guida del governo neanche un minuto in più», ha dichiarato Eisenkot, che ha parlato di «false prove» create dal premier e dai suoi collaboratori e avvertito che «finché resterà in carica, Israele non avrà più elezioni libere e regolari» e che lui si adopererà anche per istituire una commissione d’inchiesta. «È stato un tentativo di colpo di stato» sostiene il numero 2 di B’Yachad, Yair Lapid. Il Likud ha annunciato invece che domani presenterà ricorso contro i risultati delle elezioni al Tribunale di Gerusalemme.

Sono passate tre settimane dal voto e poco più di una dall’incarico a Eisenkot e Israele è nel caos politico e giudiziario.