L’appoggio di Mélenchon alle piazze francesi non paga: Le Pen resta in vantaggio per le presidenziali del 2027

Nelle ultime settimane Jean-Luc Mélenchon aveva dato l’impressione di essere uscito dalla “gabbia” entro cui lo avevano confinato i sondaggi. Per mesi gli analisti hanno continuato a dire che il leader de La France Insoumnise (LFI) era secondo nelle intenzioni di voto dei francesi in vista delle elezioni presidenziali del 2027, dietro al volto simbolo del Rassemblement National Marine Le Pen. Non solo: in caso di ballottaggio, Mélenchon avrebbe perso contro Le Pen con un ampio margine.

Poi sono arrivate le proteste in tutte le piazze di Francia. Iniziate contro il carovita, la mancanza di fondi all’istruzione e il prezzo dei carburanti, le manifestazioni che hanno bloccato per settimane il paese erano un chiaro rifiuto delle politiche del premier Sébastien Lecornu e, per esteso, una netta bocciatura del presidente Emmanuel Macron. Mélenchon e membri di spicco del suo partito sono scesi per strada assieme ai manifestanti. Ma quando la violenza ha preso il sopravvento in numerose città, il leader di LFI ha atteso non poco prima di prenderne le distanze. Un’attesa che gli è costata l’accusa, mossa da più parti, di soffiare sul fuoco del malcontento per alimentare disordini a fini elettorali. Ultimo atto della sua supposta rinascita avrebbe dovuto essere il programma elettorale presentato trionfalmente davanti a 20mila ad un comizio lo scorso sabato.

A spegnere, almeno per il momento, l’ottimismo di Mélenchon è arrivato il sondaggio Harris Interactive per M6/Rtl, realizzato tra il 3-5 novembre (quindi dopo gli scontri di piazza, ma prima della presentazione del programma). Al primo turno il leader di LFI è ancora accreditato secondo con il 18-19% delle preferenze, mentre Le Pen resta in testa con il 34-36%. Rispetto ad un precedente sondaggio di ottobre, i consensi dei due candidati crescono di circa due punti. Ma il giudizio implacabile riguarda il secondo turno: in caso di ballottaggio Le Pen - Mélenchon, la leader del Rassemblement National arriverebbe all’Eliseo 68% dei voti, mentre il rivale della sinistra radicale dovrebbe arrivare al 32%. Più staccati gli altri candidati che non dovrebbero accedere al ballottaggio: Edouard Philippe (Horizons) è dato tra l’11% e il 14% dei voti, alla pari con il socialista Raphaël Glucksmann.

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, attualmente in vantaggio in tutti sondaggi per le elezioni presidenziali francesi del 2027 (lapresse/EPA)

Sembra ormai certo un ballottaggio tra i leader dei due partiti ai poli opposti dell’arco politico francese. E gli attacchi tra i due non mancano. “Il programma di La France Insoumise non è un progetto per risollevare il Paese. È un progetto di smantellamento della Francia. Porta alle estreme conseguenze la logica di decostruzione avviata da Emmanuel Macron fin dal suo arrivo al potere”, ha dichiarato pochi giorni fa Le Pen all’annuncio del programma elettorale del rivale, accusandolo di portare avanti “un progetto che disarma, rinuncia, punta alla decrescita e divide. E che non prepara il futuro della Francia: ne organizza, al contrario, l’indebolimento e la cancellazione”. A stretto giro è arrivata su X la replica di Mélenchon: “Una che si autodefinisce patriota, inizia col dichiararsi contraria a una tradizione francese che risale al XVImo secolo: lo ius soli. Al contrario, non dice nulla sul suo rifiuto della pensione a 60 anni, ma anche dell’aumento del salario minimo o del blocco dei prezzi. Il Rassemblement National è quasi come Édouard Philippe”.

Il programma di LFI, intitolato “L’Avenir en commun” e articolato in oltre mille proposte, prevede: aumento del salario minimo a 1.700 euro netti al mese, ritorno all’età pensionabile a 60 anni, sblocco e rivalutazione immediata del punto d’indice degli stipendi dei dipendenti pubblici, introduzione della cosiddetta “Tassa Zucman” sui grandi patrimoni e rimodulazione dell’imposta sul reddito in un sistema a 14 scaglioni fiscali per tassare maggiormente i redditi più elevati e uscita immediata della Francia dal comando integrato della NATO.