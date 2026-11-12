Le donne afroamericane ribaltano il Mississippi: chi c’è dietro la storica vittoria del dem Colom

Il segreto di Scott Colom è stata l’affluenza. La vittoria del giovane avvocato, diventato il nuovo senatore democratico del Mississippi, ha sorpreso tutti. Ma quella del primo afroamericano a ricoprire la carica per lo Stato dal 1881 non è stata una vittoria frutto del caso, bensì di un lavoro certosino che un gruppo di volontarie ha portato avanti per mesi.

Il lavoro nel Delta del Mississippi

Colom ha costruito la vittoria lungo il Delta del Mississippi, in quel profondo Sud diventato roccaforte dei repubblicani da decenni. Basta osservare la mappa elettorale per vedere l’impatto della geografia politica. La zona è una delle più povere d’America, è profondamente rurale e a prevalenza afroamericana. Colom e le volontarie della sua campagna hanno lavorato per mesi per capire come spronare una comunità che solitamente non vota.

Per compiere l’operazione, il giovane neosenatore si è appoggiato ai grandi simboli della stagione delle lotte per i diritti civili. Non a caso, uno degli ultimi spot elettorali è stato dedicato alla figura di Medgar Evers, veterano afroamericano ucciso dai suprematisti bianchi nel 1963, mentre era impegnato nelle campagne per la registrazione degli elettori. In un’intervista Colom ha spiegato di aver posto l’accento sui «veri valori del Mississippi», come le storie di Evers e di Fannie Lou Hamer, del Mississippi Freedom Party, che durante gli anni Sessanta si sono battuti per smantellare alcune delle politiche più razziste del Sud.

Il voto in Mississippi nel 2026 e la popolazione afroamericana

A sx il voto in Mississippi nel 2026 (in rosso le contee che hanno votato repubblicano, in blu le contee che hanno votato democratico) e a dx la popolazione afroamericana. Sulla fascia più occidentale dello stato si trova il delta del fiume Mississippi.

Un voto dopo l’altro, casa per casa

Il Washington Post ha raccontato una storia emblematica, quella di Kameisha Smith, 31 anni, tra le volontarie più attive della campagna. Smith ha lavorato in particolare nella contea in cui vive, quella di Holmes, una delle più piccole dello Stato: 15mila abitanti, l’80% afroamericani e un tasso di povertà del 34%. La volontaria ha sfruttato in modo intelligente i fondi della campagna, offrendo ai volontari un compenso superiore a quanto avrebbero potuto guadagnare nei piccoli negozi della zona. E tutti hanno lavorato sul territorio giorno per giorno, passando dai complessi di edilizia popolare alle strade di campagna. Hanno spinto i giovani a registrarsi per votare e convinto molti anziani a tornare alle urne. In sostanza, un lavoro capillare. I numeri hanno dimostrato la bontà dello sforzo: l’affluenza si è attestata intorno al 58% e nella sola contea di Holmes c’è stato un +16% rispetto al 2018.

Smith ha lavorato anche per fare in modo che nessun voto andasse disperso. In zone come il Mississippi si usano spesso schede elettorali provvisorie, quando si riscontrano problemi con i documenti, come cambi di residenza, voti espressi nel seggio sbagliato o documenti di identità scaduti. Nel processo possono andare dispersi centinaia di voti, quindi, nei giorni successivi al voto del 3 novembre, i volontari di Colom hanno monitorato lo spoglio in modo stringente. Non a caso, il margine finale tra Colom e la senatrice repubblicana uscente Cindy Hyde-Smith è stato inferiore ai 5mila voti.

Ma la storia di Kameisha Smith ha una portata più ampia anche per un altro motivo: è emblematica di come l’attivismo possa avere un impatto se lascia perdere la retorica. Rompendo con gli attivisti afroamericani più anziani, Smith ha avviato un sondaggio tra gli under 35, ha individuato dubbi e paure e ha quindi creato materiale informativo ad hoc per spiegare come funziona un’elezione. Ha reclutato 15 volontari con il solo scopo di far registrare gli elettori e li ha invitati a iniziare dalle proprie famiglie, conquistando un voto dopo l’altro. E poi sono andati nei luoghi frequentati dai giovani: feste, raduni di moto da cross, ovunque. Il giorno del voto, chi aveva una macchina girava per le cittadine della contea offrendo passaggi ai seggi a chi non poteva raggiungerli.

La forza delle donne afroamericane

Una storia simile è quella di Jacqueline Amos, residente nella contea di Hinds. Lei e un gruppo di altre donne afroamericane, a Hinds e nelle altre zone del Delta, hanno trasformato le conversazioni nelle chat di gruppo in un’azione concreta sul territorio, diventando una forza trainante per la campagna: hanno organizzato eventi per incoraggiare il voto e girato di contea in contea, taccuino alla mano, per registrare gli elettori.

“Queste donne si sono fatte carico del lavoro più gravoso. Ma, d’altronde, il lavoro più gravoso lo abbiamo sempre fatto noi”, ha raccontato Amos alla CNN. Che le donne afroamericane abbiano giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Colom lo dimostrano anche i numeri: secondo gli exit poll, hanno rappresentato il 20% dell’elettorato in Mississippi – a fronte di una media nazionale del 5% – e Colom ha ottenuto il 99% dei loro voti.

Le iniziative sono state innumerevoli. C’è, per esempio, la storia di Cassandra Welchlin, direttrice esecutiva della Mississippi Black Women’s Roundtable, che ha raccontato come la sua organizzazione abbia lavorato per registrare nuovi elettori nell’ambito della campagna «Power of the Sister Vote» («Il potere del voto delle sorelle»). Il suo gruppo ha inoltre promosso un grande incontro telefonico postelettorale per guidare gli elettori nella risoluzione di eventuali problemi legati alle schede provvisorie.

In generale, ha notato la CNN, il voto delle donne afroamericane è stato decisivo per molte corse nel Sud degli Stati Uniti: hanno contribuito alla vittoria di Keisha Lance Bottoms come governatrice della Georgia e ai successi in roccaforti conservatrici come la Carolina del Sud e il Texas.

Il messaggio e le 82 contee

Colom ha costruito il proprio successo su altri due pilastri: la freschezza del messaggio e le miglia percorse. La svolta sul piano mediatico è arrivata quando il candidato dem ha diffuso uno spot di 28 secondi in cui prendeva in giro un passaggio di un’intervista della sfidante repubblicana.

She done lost her damn mind. pic.twitter.com/wHPt4PSAob — Scott Colom (@scott_colom) October 13, 2026

Hyde-Smith, rispondendo a una domanda sull’inflazione e sul costo della carne, ha ammesso candidamente che, se i prezzi sono troppo alti, ci sono altri tipi di proteine che si possono mangiare. Una variante del Mississippi del “si mangino brioche”. Colom è stato abile a sfruttare quella frase per uno spot: “Meglio cambiare senatore che cambiare proteine”. Una trovata rafforzata anche da un altro aspetto: tutti i partecipanti agli spot erano persone del Mississippi, non attori.

Ma ovviamente non è solo quello. Il candidato ha battuto palmo a palmo tutte le 82 contee del Mississippi, un modo per stare vicino alla gente e ascoltarla. Una strategia spinta all’estremo. Negli ultimi giorni di campagna, infatti, Colom si è presentato a un comizio di Donald Trump per incontrare gli elettori repubblicani, ascoltare le loro preoccupazioni e dialogare con loro: “Ho camminato lungo la fila al comizio di Trump per ascoltare, non per trarre conclusioni affrettate. Ho parlato con gli elettori, ho fatto domande e ho compreso cosa sta loro a cuore”, ha scritto su Facebook.