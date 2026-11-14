Le donne ultima carta di Sánchez

Ah Pedro Pedro, stavolta mi sa che non basterà portarsi dietro la moglie all’inaugurazione della campagna elettorale per «remuntare». Anche la scelta stilisticamente azzardata di indossare una maglietta rossa con scritta bianca La fuerza de las mujeres e di invitare sul palco quella moglie dal soave nome floreale ma sulla quale grava un’accusa di traffico di influenze emalversazione di fondi pubblici emana un certo non so che da «ultima spiaggia». Certo, la dichiarazione che apre la campagna è un’invocazione alla «mobilitazione storica» per quelli dell’« orgullo zurdo », altra maglietta sfoggiata di recente, che sarebbero

gli orgogliosi di sinistra. Purtroppo per Pedro la mobilitazione storica c’è già stata, e gli echi patibolari risuonavano nella piazza del palco di Siviglia e di tutta la Spagna: uno sciopero generale contro la crisi abitativa e il costo della vita. Ma Pedro non si arrende mai, non per nulla lo chiamano «il sopravvissuto» e, visto che aveva già utilizzato «la forza del amor» su un’altra maglietta per accattivarsi la «Spagna che abbraccia la diversità e chi è diverso» non gli è rimasto che buttarsi su un grande classico: le donne. Il jolly donne è però in questo caso rischiosetto, perché come ultima carta il Pedro si gioca la Begonia, della quale dice «la amo e le accuse sono solo fango anzi volevo dimettermi ma poi ho cambiato idea» e la invita a parlare al pubblico. Ritenere che una donna accusata di aver sfruttato la sua posizione (moglie di Sánchez) e le sue relazioni personali per ottenere vantaggi professionali, anche se la si ama molto, possa persuadere la folla al grido di «per troppo tempo le donne sono state moglie di..., noi siamo autrici della nostra stessa vita» suona un tantino contraddittorio. E allora perché Begonia è sul palco? Una nuova idea per maglietta: le donne che votano non sono stupide.