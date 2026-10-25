Lula, l’ultima battaglia dell’operaio diventato presidente del Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva, un tempo operaio metallurgico. Nel 1979, sale su un tavolo davanti a decine di migliaia di lavoratori in sciopero, nello stadio di Vila Euclides, a São Bernardo do Campo, nel cuore industriale dello Stato di San Paolo. Non ha bisogno di microfono per imporsi come punto di riferimento di una mobilitazione destinata a segnare la storia del Brasile. Quasi mezzo secolo dopo, nell’agosto scorso, Lula è tornato proprio in quello stadio per lanciare la sua nuova campagna presidenziale, alla ricerca di un quarto mandato.

Lula ha attraversato tutta la storia brasiliana contemporanea: la dittatura, la democratizzazione, l’ascesa della sinistra latinoamericana, gli anni del boom economico, gli scandali di corruzione e l’affermazione della destra radicale. Ha conosciuto il potere e il carcere, la popolarità internazionale e il rifiuto di una parte consistente dei suoi connazionali.

Oggi, a 80 anni, affronta una nuova prova elettorale. Oggi sarà chiamato a misurarsi con Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, in un ballottaggio che arriva dopo un primo turno concluso con il 47% circa dei voti per lo sfidante e il 45% per Lula.

Dalla fame alle fabbriche: la nascita di un leader

Lula da Silva nasce il 27 ottobre 1945 a Caetés, nello Stato nordorientale del Pernambuco, in una famiglia di contadini poverissimi. Settimo di otto figli, cresce in un Brasile segnato da disuguaglianze profonde, dove la distanza tra le grandi città industriali e le campagne del Nordest rappresenta anche una frattura sociale.

La sua infanzia non ha nulla della formazione tradizionale delle élite politiche latinoamericane. Lavora come lustrascarpe e venditore ambulante, prima di entrare nel mondo delle fabbriche. Diventa tornitore e, durante un incidente sul lavoro negli anni Sessanta, perde un dito della mano sinistra. È un particolare che accompagnerà la sua immagine pubblica, ricordando le origini operaie che Lula non ha mai smesso di rivendicare.

Negli anni Settanta, mentre il Brasile è ancora governato dai militari, Lula emerge nel movimento sindacale dell’industria automobilistica. Le grandi mobilitazioni dei metallurgici dell’area di São Paulo contribuiscono a mettere in discussione l’ordine autoritario e a costruire nuovi spazi di partecipazione politica.

Nel 1980 partecipa alla fondazione del Partido dos Trabalhadores, il Partito dei Lavoratori, destinato a diventare uno dei protagonisti della democrazia brasiliana. La sua proposta politica si distingue per l’incontro tra sindacalismo, movimenti sociali, intellettuali progressisti e settori del cattolicesimo impegnati nelle battaglie per la giustizia sociale.

Gli anni del miracolo brasiliano

Dopo tre sconfitte presidenziali, nel 1989, nel 1994 e nel 1998, Lula conquista la presidenza nel 2002 e si insedia nel gennaio successivo. La vittoria rappresenta un passaggio storico: per la prima volta un ex operaio e dirigente sindacale arriva alla guida della più grande economia dell’America Latina.

Durante i suoi primi due mandati, dal 2003 al 2010, il Brasile beneficia della crescita della domanda internazionale di materie prime e di una fase economica favorevole. Il governo accompagna questa congiuntura con politiche redistributive e programmi sociali, tra cui Bolsa Família, destinato a diventare uno dei simboli della sua presidenza. È un risultato che contribuisce a consolidare l’immagine internazionale di Lula.

La sua leadership assume progressivamente una dimensione globale. Il Brasile cerca maggiore spazio nelle organizzazioni multilaterali, rafforza i rapporti con le economie emergenti e rivendica una voce autonoma rispetto alle potenze occidentali. Lula diventa uno dei volti della stagione in cui l’America Latina tenta di ampliare il proprio peso negli equilibri internazionali.

Ma il successo economico non cancella le contraddizioni strutturali del Paese. La dipendenza dalle esportazioni di materie prime, le disuguaglianze territoriali e il peso delle alleanze parlamentari continuano a condizionare l’azione del governo. Soprattutto, attorno al Partito dei Lavoratori cominciano a svilupparsi scandali destinati a modificare profondamente il rapporto tra Lula e una parte dell’opinione pubblica.

Il carcere, gli scandali e il ritorno

La parabola di Lula subisce una brusca interruzione con le inchieste sulla corruzione che investono il sistema politico brasiliano. L’operazione Lava Jato, nata attorno a un vasto sistema di tangenti e rapporti illeciti tra imprese e politica, coinvolge esponenti di diversi partiti e contribuisce a una crisi di fiducia nelle istituzioni.

Nel 2018 Lula viene incarcerato dopo una condanna per corruzione e riciclaggio. Trascorre 580 giorni in prigione, prima di tornare in libertà nel 2019. Successivamente le sue condanne vengono annullate per ragioni procedurali e viene riconosciuta la parzialità del giudice Sergio Moro in uno dei procedimenti.

Il suo ritorno sulla scena politica avviene in un Brasile profondamente cambiato. Jair Bolsonaro ha conquistato la presidenza nel 2018, il dibattito pubblico è attraversato da una polarizzazione crescente e le piattaforme digitali hanno assunto un ruolo centrale nella mobilitazione politica. Nel 2022 Lula riesce a sconfiggere Bolsonaro al ballottaggio, tornando al Planalto nel gennaio 2023.

Cosa resta del lulismo

Lula torna a governare un Paese nel quale la sua figura continua a suscitare fedeltà profonde, ma anche un’opposizione altrettanto radicata. La memoria dei successi sociali convive con quella degli scandali, mentre la promessa di ricostruzione democratica deve confrontarsi con problemi quotidiani come criminalità e costo della vita.

Il partito di Lula cerca ora di recuperare il rapporto con lavoratori che non si riconoscono più necessariamente nella tradizionale rappresentanza sindacale. Il lulismo, nato come espressione delle rivendicazioni dei lavoratori salariati, deve oggi confrontarsi con un universo di autonomi, piccoli imprenditori, lavoratori informali e occupati nelle piattaforme digitali.

Anche la dimensione internazionale è diventata uno degli elementi centrali dell’ultima campagna di Lula. Il presidente brasiliano ha trasformato le tensioni con Washington in una questione di sovranità, rivendicando il diritto del Brasile a determinare autonomamente le proprie scelte confermandosi come potenza regionale, interlocutore del Sud globale e attore capace di mantenere relazioni con interlocutori internazionali differenti.