L’unità nazionale impossibile

E adesso che Gadi Eisenkot ha avuto l’incarico dal presidente Herzog per formare il governo, Israele, in un turbine di pioggia novembrina, vola verso una specie di magico mondo di Oz. Fantasie, illusioni pericolose. Eisenkot ha parlato di governo di emergenza e di unità: sacrosanto! Ma solo teoricamente: per ora si prospetta chiaro solo lo sbarramento a Netanyahu, ambizione primaria del blocco del cambiamento.

E l’ambizione personale dei singoli leader di sostituire Netanyahu mina l’idea di unità nazionale che Eisenkot ha perorato, perché che il Likud faccia fuori Bibi, è un pensiero chimerico. Ed eliminare l’idea di unità apre la gara fra gli aspiranti e scava già il terreno sotto i piedi dell’incaricato che fronteggia una realtà in cui Likud ha 27 seggi contro i suoi 21 e il blocco di destra ha 53 seggi contro quello di sinistra, 48.

Eisenkot parte nella necessità di un largo appoggio interno o esterno. E quindi o i partiti arabi, o l’UTJ, 7 seggi, il partito ortodosso ashkenazita Unione della Torah, arrabbiato con Bibi che non ha mai voluto concedergli l’esenzione dal servizio militare. Da un paio di giorni uno dei più classici detrattori dei religiosi, Avigdor, detto Yvette, Lieberman, capo del partito russofono Yisrael Beitenu, 7 seggi, che (mai da sinistra tuttavia) ha collezionato tutti i ruoli possibili fuorché quello di primo ministro e che nutre verso Netanyahu inoccultabili sentimenti, ha detto che in una situazione drammatica come quella odierna si deve considerare realistica anche l’ipotesi di un governo coi religiosi. Ora ci tratta, e domani incontra Eisenkot. Ma chi conosce la politica israeliana non ignora la dimensione del paradosso: milioni di soldati eroici, riservisti di tutte le età la cui vita è a pezzi a causa di tre anni di guerra, servono senza sosta, mai accetterebbero un accordo che crea esenzione. Gli amici di Lieberman la aggiustano suggerendo una coscrizione momentanea di 20mila soltanto, mentre sarebbero 100mila quelli arruolabili. Non facile, siamo in guerra, ma per Eisenkot sarebbe una scappatoia rispetto all’impossibile sostegno arabo, dichiarato inagibile.

Non esiste né a destra né a sinistra il sospetto di razzismo, in Israele tutti sognano un avvicinamento. Ma i due partiti arabi specie dopo il 7 ottobre rifiutano di dichiarare Hamas organizzazione terrorista, la Joint List parla di «genocidio» e di «sollevare il controllo militare da Gaza», e i due non accettano l’esistenza di Israele come Stato ebraico democratico, un po’ come se nel parlamento italiano sedesse chi non riconosce l’Italia e la Costituzione.

Questo susciterebbe una rivolta a destra e a sinistra. Lo sa bene Bennett, che non si è ancora pronunciato su niente salvo che sulla necessità di un governo sionista e senza Netanyahu; non è mai stato di sinistra, ha avuto già l’esperienza di essere primo ministro con sei eletti, e abbastanza giovane da immaginarsi anche in un domani, con calma. Insomma, Eisenkot parlerà nei prossimi giorni con aspiranti al ruolo di PM, con forze che non hanno la possibilità di garantire stabilità. Ci vorrebbe un vero governo di coalizione, con la destra e la sinistra, due leader alla pari nel governo. Chi osa questa partita con Netanyahu?