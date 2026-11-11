Midterm Usa, colpo dei democratici in Mississippi: eletto Scott Colom. È il primo senatore afroamericano da 145 anni

Il democratico Scott Colom ha sconfitto la repubblicana Cindy Hyde-Smith nella corsa per il Senato in Mississippi, diventando il primo afroamericano a rappresentare lo Stato alla Camera alta dal 1881, quando terminò il mandato di Blanche K. Bruce, durante gli anni successivi alla Guerra civile americana. La vittoria del procuratore distrettuale, confermata dall’Associated Press e dalle proiezioni della Cnn dopo oltre una settimana di scrutinio, rappresenta una delle maggiori sorprese delle elezioni di metà mandato.

Il successo di Colom porta a 55 i seggi dei Democratici al Senato, contro i 44 dei Repubblicani, in attesa dei risultati definitivi in Alaska. Si tratta di un risultato particolarmente significativo in uno Stato dove Donald Trump, appena due anni fa, aveva vinto le presidenziali con quasi 23 punti percentuali di vantaggio. Colom è inoltre il primo democratico a conquistare un seggio senatoriale in Mississippi dal 1982, anno dell’ultima rielezione di John Stennis. L’ultimo nuovo senatore democratico eletto nello Stato risaliva invece al 1947.

La sorpresa nella roccaforte repubblicana

La vittoria di Colom arriva in uno Stato del profondo Sud americano storicamente dominato dai conservatori bianchi. Il candidato democratico è riuscito a sfruttare il malcontento per l’andamento dell’economia, la mobilitazione dell’elettorato afroamericano e alcune difficoltà incontrate dalla sua avversaria durante la campagna elettorale.

Hyde-Smith, 67 anni, era stata nominata al Senato nel 2018 dall’allora governatore repubblicano Phil Bryant, dopo le dimissioni di Thad Cochran. Aveva successivamente vinto le elezioni suppletive dello stesso anno e ottenuto un mandato completo nel 2020, sconfiggendo in entrambe le occasioni il democratico Mike Espy, ex segretario all’Agricoltura e primo deputato afroamericano del Mississippi dall’epoca della Ricostruzione.

Questa volta, però, la senatrice uscente non è riuscita a conservare il seggio, nonostante il sostegno personale di Donald Trump, che aveva partecipato a un comizio al suo fianco a Corinth, alla fine di ottobre, definendola una candidata “Maga al 100%”.

Il risultato ha un peso anche negli equilibri nazionali. La conquista del Mississippi rafforza ulteriormente la maggioranza democratica e conferma le difficoltà incontrate dal Partito repubblicano nelle elezioni di metà mandato, anche in territori considerati tradizionalmente sicuri.

Chi è Scott Colom, il procuratore che ha battuto Hyde-Smith

Classe 1982, Scott Colom è figlio della giudice Dorothy e dell’avvocato Wilbur Colom, un ex repubblicano che aveva lavorato per il presidente Ronald Reagan. La sua carriera nella magistratura è iniziata precocemente: nel 2011 è diventato il più giovane e il primo afroamericano a ricoprire la carica di giudice di tribunale locale nella contea di Lowndes.

Nel 2015 è stato eletto procuratore distrettuale, ottenendo successivamente la riconferma nel 2019 e nel 2023. Nel 2022 Joe Biden lo aveva candidato alla carica di giudice federale presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Mississippi. La candidatura, ripresentata nel 2023, aveva raccolto anche il sostegno del senatore repubblicano Roger Wicker e dell’ex governatore Haley Barbour.

A bloccarne la conferma era stata proprio Cindy Hyde-Smith, sfruttando una procedura del Senato che consente ai rappresentanti di uno Stato di ostacolare le nomine giudiziarie federali relative al proprio territorio. Colom ha tuttavia sempre negato che la decisione di sfidare la senatrice fosse motivata dal desiderio di vendicarsi.

Il costo della vita, Trump e la campagna contro “Cindy Prezzi Alti”

La campagna elettorale di Colom si è concentrata soprattutto sulle difficoltà economiche delle famiglie del Mississippi. Il democratico ha insistito sull’aumento del costo della vita, arrivando a ribattezzare la sua avversaria “Cindy High Prices”, ovvero “Cindy Prezzi Alti”.

Uno degli episodi più discussi è arrivato quando Hyde-Smith, interrogata sull’aumento dei prezzi della carne bovina, aveva suggerito ai consumatori di scegliere altre fonti proteiche. Colom aveva immediatamente sfruttato la dichiarazione con uno spot di trenta secondi in cui alcuni elettori, increduli, rispondevano che avrebbero preferito “scegliere un altro senatore”.

Il democratico ha criticato anche alcune politiche dell’amministrazione Trump, in particolare la guerra contro l’Iran e i dazi commerciali, sostenendo che questi ultimi avessero colpito duramente gli agricoltori del Mississippi. La sua strategia, tuttavia, è stata quella di evitare attacchi personali al presidente e ai suoi elettori, concentrando le critiche sull’operato di Hyde-Smith a Washington.

Durante il comizio di Trump a Corinth, Colom si era persino presentato davanti ai cancelli dell’evento per parlare con i sostenitori repubblicani in attesa di entrare, ascoltare le loro preoccupazioni e illustrare le proprie priorità.

La mobilitazione dei Democratici e il fattore afroamericano

La candidatura di Colom era stata inizialmente considerata una scommessa difficilissima dai vertici democratici di Washington. Solo nelle ultime fasi della campagna, quando le difficoltà di Hyde-Smith sono diventate più evidenti, il partito ha aumentato sensibilmente il proprio impegno economico e organizzativo.

A credere per primi nelle possibilità del procuratore erano stati alcuni esponenti afroamericani del partito, tra cui i senatori Raphael Warnock, della Georgia, e Angela Alsobrooks, del Maryland, che avevano sollecitato donatori e dirigenti democratici a investire nella competizione.

Successivamente, il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha contribuito alla raccolta fondi, mentre Colom ha ricevuto sostegno economico anche dal governatore dell’Illinois JB Pritzker, miliardario considerato tra i possibili candidati alle presidenziali del 2028. Nelle ultime settimane prima del voto, anche l’ex presidente Bill Clinton e l’ex vicepresidente Kamala Harris hanno partecipato alla campagna elettorale.

Dopo la vittoria, Schumer ha celebrato il risultato sui social, sostenendo che Colom fosse l’unico candidato in grado di riuscire nell’impresa e che la sua campagna avesse dimostrato nuove possibilità per i Democratici nel Sud degli Stati Uniti.

A rendere possibile il successo è stata soprattutto la particolare composizione demografica del Mississippi, lo Stato americano con la maggiore percentuale di popolazione afroamericana. La mobilitazione degli elettori neri, specialmente nelle contee a maggioranza afroamericana del Delta del Mississippi, ha contribuito alla vittoria, insieme a un miglioramento dei risultati democratici in quasi tutto lo Stato rispetto alle presidenziali del 2024.

Del resto, nonostante la netta prevalenza repubblicana nelle elezioni presidenziali, il Mississippi aveva già mostrato alcuni segnali di competitività. Nel 2023 il governatore repubblicano Tate Reeves aveva ottenuto la rielezione con appena tre punti percentuali di vantaggio.

Il richiamo alla storia dei diritti civili

Nelle ultime settimane di campagna, Colom aveva scelto di richiamare esplicitamente la storia del movimento per i diritti civili, realizzando uno spot davanti alla casa di Medgar Evers, l’attivista afroamericano assassinato nel 1963 da un suprematista bianco nel vialetto della propria abitazione a Jackson.

Nel video, il candidato democratico aveva ricordato il servizio militare di Evers durante la Seconda guerra mondiale, il suo impegno per garantire il diritto di voto agli afroamericani e i trent’anni necessari per arrivare alla condanna del suo assassino.

“In Mississippi nessuno è al di sopra della legge e nessuno dovrebbe essere escluso dalla sua protezione”, aveva dichiarato Colom, invitando gli elettori a onorare con il voto coloro che erano morti per conquistare quel diritto.