Morto improvvisamente l’ambasciatore russo negli Usa: chi era l’uomo di Putin incaricato di trattare con Trump

Alexander Darchiev, 66 anni, ambasciatore della Federazione Russa negli Stati Uniti, è scomparso improvvisamente.

Uno degli uomini ai quali il presidente Vladimir Putin aveva affidato il delicato compito di ricostruire i rapporti diplomatici con Washington dopo anni di tensioni. Ad annunciare il decesso, oggi, è stato il ministero degli Esteri russo, senza fornire indicazioni sulle cause o sul luogo della morte. Una scomparsa inattesa che priva Mosca di uno dei suoi più esperti conoscitori della politica americana.

Non un semplice ambasciatore, ma un diplomatico di carriera cresciuto all’interno dell’apparato sovietico e poi russo, Darchiev apparteneva a quella generazione di funzionari che aveva attraversato la fine dell’Unione Sovietica, il reset con Washington e il progressivo ritorno allo scontro.

Le origini ungheresi e gli studi

Nato nel 1960 a Budapest, in Ungheria, in una famiglia di diplomatici sovietici, Darchiev era cresciuto in un ambiente strettamente legato alle relazioni internazionali. La sua formazione, tuttavia, era stata inizialmente accademica. Nel 1983 si era laureato in Storia all’Università statale Lomonosov di Mosca, uno dei principali atenei sovietici, proseguendo successivamente gli studi presso l’Istituto per gli Stati Uniti e il Canada dell’Accademia delle Scienze dell’Urss.

Nel 1987 aveva conseguito un dottorato di ricerca, dedicando i propri studi alle forze liberal-progressiste nella vita politica e sociale degli Stati Uniti tra gli anni Settanta e Ottanta. Un dettaglio significativo della sua biografia: prima di diventare uno dei rappresentanti della politica estera di Putin, Darchiev aveva studiato approfonditamente le correnti ideologiche, i movimenti politici e le trasformazioni della società americana. Una conoscenza che avrebbe costituito il filo conduttore della sua successiva carriera diplomatica.

L’inizio della carriera diplomatica

Il suo ingresso nel ministero degli Esteri risale al 1992, subito dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La Russia di Boris Eltsin cercava allora di ridefinire il proprio ruolo internazionale, mentre Washington era diventata il principale punto di riferimento del nuovo ordine mondiale. Darchiev costruì la propria carriera proprio sul rapporto con il Nord America, alternando incarichi presso il ministero degli Esteri a missioni nelle rappresentanze diplomatiche russe.

Tra il 1997 e il 2002 lavorò presso l’ambasciata russa negli Stati Uniti, tornando a Washington dal 2005 al 2010 come consigliere-ministro, una delle figure più importanti della rappresentanza diplomatica. Successivamente assunse la direzione del dipartimento per il Nord America del ministero degli Esteri russo, consolidando il proprio ruolo di specialista delle relazioni con gli Stati Uniti e il Canada.

La missione in Canada e lo scoppio della guerra in Ucraina

Dal 2014 al 2021 fu ambasciatore russo in Canada, un incarico assunto in una delle fasi più difficili dei rapporti tra Mosca e l’Occidente. Il suo arrivo a Ottawa coincise infatti con l’annessione russa della Crimea e con l’introduzione delle sanzioni occidentali contro il Cremlino. Durante il mandato dovette confrontarsi con governi canadesi particolarmente critici verso la politica russa in Ucraina e con il progressivo deterioramento delle relazioni tra Mosca e i Paesi della Nato.

Nel corso della carriera Darchiev si era distinto anche per le dure prese di posizione contro le politiche occidentali e, dopo l’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022, aveva difeso le posizioni ufficiali del Cremlino. Non apparteneva, dunque, alla corrente dei fautori di una riconciliazione con Washington a qualsiasi costo, ma a quella dei funzionari convinti della necessità di difendere gli interessi strategici russi anche attraverso il confronto diplomatico.

La svolta degli ultimi mesi

Secondo quanto riferito in passato al Moscow Times dall’ex diplomatico russo Boris Bondarev, dimessosi nel 2022 in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina, Darchiev era considerato un uomo vicino a Yuri Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura centrale nella gestione dei rapporti con Washington.

Il passaggio decisivo della sua carriera, lo scorso anno. Dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Putin lo scelse per sostituire Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli Stati Uniti dal 2017 all’ottobre 2024. La designazione rispondeva alla necessità del Cremlino di affidare la rappresentanza diplomatica a una figura che conoscesse approfonditamente gli apparati politici e istituzionali americani. Nel febbraio dello scorso anno Darchiev aveva guidato la delegazione russa ai colloqui di Istanbul con i rappresentanti americani, dedicati al ripristino delle normali attività delle rispettive missioni diplomatiche.

A lui l’onere e l’onore, poi, di accompagnare Putin in Alaska in occasione del vertice con Trump, un appuntamento che non aveva prodotto la svolta diplomatica sperata. La sua presenza nella delegazione russa confermava il ruolo assunto nella gestione dei contatti bilaterali ai massimi livelli.