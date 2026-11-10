Nuova Knesset al via, timori di un assalto in stile Capitol Hill

La ventiseiesima Knesset, il Parlamento israeliano, terrà la propria seduta inaugurale oggi alle ore 16 locali. L’assemblea sarà composta da 120 parlamentari eletti nelle consultazioni del 27 ottobre, che hanno modificato profondamente gli equilibri politici del Paese. Israele sta attraversando una fase di forte tensione istituzionale.

Il presidente Isaac Herzog ha conferito a Gadi Eisenkot l’incarico di formare un nuovo governo, ma già emergono preoccupazioni per possibili disordini durante la cerimonia di insediamento. Esponenti dell’apparato di sicurezza temono che gruppi di attivisti di destra possano tentare di ostacolare l’ingresso dei parlamentari o interrompere la seduta. Si parla di un possibile afflusso di diverse centinaia di militanti, con stime che arrivano fino a circa 1.500 persone. È stata inoltre espressa preoccupazione per l’eventuale presenza di individui armati e per il rischio di scontri. Lo scenario richiama l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, quando sostenitori di Donald Trump entrarono con la forza nel Congresso americano durante la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden.

Ma c’è anche un altro scoglio sul cammino di Eisenkot, ovvero l’elezione del nuovo presidente della Knesset, che sarà tra l’altro un banco di prova iniziale rispetto alla collaborazione tra le varie anime della coalizione anti Netanyahu. Il blocco di opposizione israeliano ha concordato che il proprio candidato proverrà dal partito Yashar di Eisenkot, e non si esclude che possa essere lo stesso Eisenkot. Intanto Yakov Asher, presidente del partito ultra-ortodosso Ebraismo della Torah Unito (Utj), ha comunicato al partito Yashar che non si unirà al tentativo di sostituire l’attuale presidente Amir Ohana del Likud, in occasione del giuramento della nuova Knesset, complicando i piani di Eisenkot di ridisegnare da subito i rapporti di forza all’interno dell’aula. Asher ha affermato che la scelta di un presidente dovrebbe avvenire contestualmente alla formazione di un nuovo governo. «Ciò serve a evitare una situazione assurda, in cui il presidente della Knesset potrebbe risultare ostile all’esecutivo entrante», ha spiegato. L’Utj non ha ancora deciso se sostenere, opporsi o astenersi in merito a un’eventuale votazione sulla questione, qualora altri partiti dovessero proporla.

La scorsa settimana, sei partiti dell’opposizione – Yashar, Insieme, I Democratici, Yisrael Beiteinu, la Lista Comune e la Lista Araba Unita – hanno inviato lettere a Ohana, chiedendo la convocazione di una seduta per procedere alla sua sostituzione al momento del giuramento della Knesset. Ohana ha risposto che una richiesta di discutere la sua sostituzione deve essere corredata dalle firme di 61 parlamentari. Ha inoltre precisato che fisserà la discussione «entro e non oltre una settimana» dal ricevimento delle firme. Finora, i leader del blocco guidato da Eisenkot non sono riusciti a trovare un accordo su un candidato per sostituirlo. Anche qualora Eisenkot riuscisse a formare un governo entro questa settimana, non è previsto che ne dia immediata comunicazione al presidente. Si ipotizza che attenderà la sostituzione di Ohana con un rappresentante di uno dei partiti del suo blocco, prima di sottoporre il governo al voto di fiducia.