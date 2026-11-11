Obiettivo sottomissione

Michel Houellebecq scrisse Sottomissione come romanzo. La Francia rischia di farne un manuale: lo indaga per le sue parole. Non una condanna, ma un avvertimento. Grottesco se la patria dell’Illuminismo porta in tribunale chi ne denuncia il tramonto.

Il problema non è il musulmano che prega: è l’islamista che vuole cambiare la legge con la scusa di Maometto. Da direttore del Giornale mi hanno dato dell’islamofobo perché lo denuncio anch’io, da tempo. Il tutto mentre certi politici ci sguazzano per ottenere voti che sono lapidi sulla nostra democrazia liberale. A ogni domanda di un giornale, replicano con una scomunica. Proprio come gli islamisti.

Il paradosso è servito: femministe che scambiano il burqa per emancipazione, cortei arcobaleno indulgenti con regimi che perseguitano i gay. A Padova una camera arbitrale applica già la sharia e pone una domanda: fin dove può arrivare la legge coranica liberata come un virus nel corpo di una democrazia? Chi vuole sostituirla non chiede tolleranza, ma potere. Houellebecq si può criticare. Ma una democrazia che imbavaglia chi la mette in guardia rende Sottomissione il titolo di un programma politico, non di un romanzo.