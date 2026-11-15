Scandali, lotte interne e guerra con i democratici: ecco tutte le sfide di Trump per i prossimi mesi

Hit the ground running. È a questa espressione - per comprenderla al meglio si può pensare al momento in cui un paracadutista tocca finalmente il suolo senza potersi permettere di rallentare - che si può fare ricorso per descrivere la prima turbolenta settimana di Stephen Miller da nuovo capo di gabinetto di Donald Trump. Certo, il mastino del presidente, già architetto della sua politica anti-immigrazione e numero due della chief of staff uscente Susie Wiles, è abituato a maneggiare i dossier più scottanti dell’amministrazione repubblicana ma quanto avvenuto negli scorsi giorni deve essere sembrato un po’ troppo persino per lui. Uno scandalo di spie e sesso ha travolto il ceo di Nvidia Jensen Huang, l’uomo dei chip che sussurrava al tycoon, le cui dimissioni hanno fatto emergere crepe interne alla squadra di The Donald. E ancora, mentre i democratici annunciavano battaglia a Capitol Hill contro il partito dell’elefante, problemi tecnici distinti, poi rientrati, a partire da giovedì hanno portato Microsoft alla paralisi e venerdì sera all’azzeramento del traffico aereo statunitense alla vigilia di uno dei weekend più movimentati in vista del giorno del Ringraziamento.

È in questo caotico contesto che Miller è entrato in servizio nel suo nuovo ruolo quasi andando a colmare il vuoto operativo lasciato da un presidente che, soprattutto negli ultimi giorni, è apparso più interessato ai lavori della Sala da ballo della Casa Bianca che a fornire risposte al Paese e al suo partito dopo il crollo elettorale alle midterms. Delle crisi che il neo capo gabinetto si è trovato ad affrontare, la più delicata è rappresentata dalle dimissioni di Huang, il ceo che ha convinto Trump dall’inizio del suo secondo mandato ad accelerare sul fronte dell’Ia, nonostante le proteste degli abitanti preoccupati dal moltiplicarsi dei data center in tutto il Paese (circostanza tra le cause della batosta alle urne per il Gop).

Numerose le critiche apparse sulla stampa e rivolte al presidente per non aver tagliato l’accesso a Huang pur essendo stato informato più volte della vicinanza del capo di Nvidia ad una presunta spia cinese. Lo scandalo è scoppiato proprio mentre Miller annunciava in due memo inviati allo staff della Casa Bianca le sue prime mosse. Nel primo documento, il chief of staff ha delineato una nuova struttura del personale che ha allontanato alcuni dei principali collaboratori di Wiles e ha introdotto procedure volte a responsabilizzare i singoli segretari di gabinetto. Con il secondo memo Miller ha invece vietato al personale della Casa Bianca di incontrare i lobbisti registrati nella sede del potere esecutivo Usa, a meno che non vi sia un’esplicita autorizzazione. Un cambiamento, quest’ultimo, che arriva dopo le accuse all’ex capo dello staff e ad altri collaboratori della Casa Bianca di essere stati accomodanti nei confronti di aziende di diversi settori.

Il potere di Miller all’interno della squadra del repubblicano continua a crescere ma già prima del suo nuovo incarico si era esteso alla politica nei confronti del Venezuela e del resto dell’emisfero occidentale, alla sicurezza nazionale e al commercio. Secondo una fonte consultata dal Washington Post, i collaboratori del consigliere 41enne starebbero già lavorando ad un ordine esecutivo sul Venezuela che mirerebbe a facilitare l’attività nel Paese per le aziende del settore energetico, dei servizi finanziari e dei minerali critici. Il potere esecutivo dovrebbe essere adoperato anche per lanciare iniziative in materia di commercio. “È eccezionalmente aggressivo. Troverà qualsiasi modo per assecondare e portare avanti l’agenda del presidente”, ha affermato al quotidiano Usa un ex funzionario dell’amministrazione riferendosi a Miller. “A volte”, aggiunge l’insider, “si inventa interpretazioni originali, come il vecchio detto: ‘Se il tuo avvocato ti dice che qualcosa non è legale, ti trovi un altro avvocato’”.

Come riporta il Wall Street Journal, l’influente chief of staff ha già fatto sapere che non intende limitare l’accesso al presidente o filtrare le sue idee. Lo Studio Ovale continuerà quindi ad essere “un vivace centro di attività” sotto la guida di Miller. Secondo persone a lui vicine, il neo capo di gabinetto intende contribuire a riportare la Casa Bianca alle radici ideologiche del movimento Maga, puntando per i due restanti anni di mandato a riproporre l’agenda intransigente e populista che ha caratterizzato il primo Trump. Non è un caso che il giorno della sua promozione il chief of staff abbia promesso la sua “assoluta fedeltà” al presidente. I due sono oltretutto inseparabili sin dall’ingresso in politica del tycoon.

Miller ha sul tavolo del suo ufficio nell’Ala Ovest un cappellino con la scritta “Veto” e ha iniziato a prepararsi allo scontro con i democratici al Congresso, pronti ad aprire indagini a tutto spiano sui membri dell’amministrazione repubblicana. Non potrà però trascurare il fronte interno. Il già menzionato scandalo Nvidia minaccia di far saltare la poltrona del ministro del Commercio Howard Lutnick, accusato di aver ignorato le pressioni di altri segretari della squadra del tycoon per inserire in blacklist l’azienda della presunta spia cinese amante di Huang. Il ministro è infatti in rotta di collisione con il responsabile del Tesoro Scott Bessent, molto vicino a The Donald. Sacrificare Lutnick per spegnere l’incendio alla Casa Bianca potrebbe comunque non bastare. E a quel punto potrebbe spettare proprio a Miller il compito di salvare quel che resta della presidenza di “Teflon Trump” (o sarebbe meglio dire ex Teflon, a giudicare dai risultati delle midterms).