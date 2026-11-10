Sfida di Riner. Il mito del judo (5 ori olimpici) vuole l’Eliseo

Sportivo plurimedagliato, «né di destra né di sinistra», il cinque volte campione olimpico di judo lancia la sua nuova sfida. L’agone stavolta è politico: le presidenziali ’27, in una corsa già affollatissima. A meno di sei mesi dal voto, ecco il video in cui Teddy si mostra seduto davanti a una libreria, camicia bianca e giacca scura, pronto a cogliere di sorpresa partiti e media alle prese con due candidature forti: quelle in crescita di Le Pen (34%-36%) e di Mélenchon (18%-19%); poi altre meno quotate come quella dell’eurodeputato Glucksmann, che giura d’essere diverso da Macron tanto da svelare d’aver rifiutato il posto di premier dopo lo scioglimento dell’Assemblée.

Ma è lui l’uomo del giorno, sondato pure da Le Parisien: lunga intervista, in cui il 37enne atleta svela il suo slogan: «La Francia che vogliamo», per dimostrare che il Paese «può rialzarsi». Guanto di sfida agli oltre quaranta avversari potenziali: «Mi chiamo Teddy Riner e ve lo dico, guardandovi negli occhi: sono candidato alle presidenziali». Il campione del tatami si dice portavoce di chi «rifiuta il caos». Racconta che l’idea è nata durante i Giochi di Parigi del ’24; da primo judoka a conquistare tre titoli olimpici nei pesi massimi dopo averne già ottenuti undici mondiali, ha visto «un intero Paese unirsi, orgoglioso, per poi ritrovarsi diviso poche settimane dopo». La scelta di scendere in campo spinta da «rabbia, preoccupazione e la sensazione che nessuno stia dando risposte». Dice di non volersi trovare «costretto a scegliere tra due estreme», con Rn e France Insoumise bersagli dichiarati. Ma ha un programma o è una boutade? E sarà in grado di raccogliere le firme che il sistema impone? Deve ottenere 500 firme di sindaci ed eletti locali, parlamentari, consiglieri regionali da almeno 30 dipartimenti. Dice di avvalersi già di «un nucleo di una ventina di personalità della società civile, funzionari pubblici ed ex ministri». Vuol essere «il presidente che riconcilia e unisce» e «andare fino in fondo» senza appendere il kimono; non esclude d’essere ai Giochi di Los Angeles del ’28, «se l’incarico lo consentirà».