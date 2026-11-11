“So quanto lo ami”. Trump e il messaggio inaspettato a Biden

“Caro Joe”. Comincia così la lettera scritta da Donald Trump a Joe Biden, datata 20 gennaio 2021 e lasciata dal tycoon nello Studio Ovale proprio nel giorno in cui l’ex vice di Barack Obama si apprestava a giurare come presidente degli Stati Uniti. L’esistenza del messaggio indirizzato all’allora neo eletto alla Casa Bianca, una tradizione inaugurata da Ronald Reagan nel 1989, era stata già resa nota nel corso della prima settimana del suo mandato da Biden, il quale aveva parlato di una “una lettera davvero generosa”. Il contenuto della missiva era però rimasto un segreto. Sino ad oggi, almeno.

A svelare infatti il mistero della lettera di The Donald è stato lo stesso Biden nel suo nuovo libro “Promettimi, America” in uscita il 17 novembre. In attesa della pubblicazione delle memorie dell’ex leader Usa, il New York Times ne ha ottenuto un estratto e ha pubblicato il messaggio integrale del tycoon contenuto, si apprende, in una busta indirizzata “Al ‘46’”, un riferimento, appunto, al 46esimo presidente: Joe Biden.

Nella sua lettera, Trump non critica il suo successore. Un elemento che stride con l’ostilità mostrata dal miliardario nei confronti del suo rivale dopo la sconfitta alle presidenziali del novembre 2020, peraltro mai accettata dal repubblicano e culminata con l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori del capo Maga il 6 gennaio 2021. Come sottolinea il New York Times, il tono scelto dal presidente uscente per raccontare la sua esperienza alla Casa Bianca e per rivolgersi a Biden - “so che sarai fedele a te stesso e al popolo americano”, scrive Trump - è invece quasi poetico.

“Lavorare ogni giorno nello Studio Ovale è una benedizione inimmaginabile”, è l’incipit della lettera. “Spero che ogni giorno ti prenda un momento per riflettere su dove ti trovi e su coloro che ti hanno preceduto, sui titani che hanno plasmato il corso degli eventi”. “Ora hai l’opportunità di scegliere il tuo posto nella storia”, si legge in un passaggio della missiva. Che prosegue: “molti presidenti si sono succeduti al potere, governando semplicemente come repubblicani o democratici. Nella maggior parte dei casi, non hanno cambiato la storia, sono stati solo travolti dalla sua inesorabile corrente”. “Questo non accadrà a te, perché so quanto ami il popolo americano”, scrive Trump per il quale “la tua forza, la tua più profonda riserva di energia, deriva dalla consapevolezza che milioni e milioni di persone contano su di te. Le loro ambizioni e aspirazioni sono la ragione per cui sei qui, e così tante persone ripongono le loro speranze nel tuo successo”.

Smaliziato è il commento di Biden alla lettera. Trump “ha destabilizzato profondamente la nostra democrazia” e “non ha offerto il tradizionale incontro tra presidenti”, spiega l’ex leader Usa nel suo libro riferendosi al rifiuto da parte del tycoon di incontrarlo come da tradizione alla Casa Bianca. “Eppure”, prosegue il vecchio Joe, “eccolo lì che mi porgeva i suoi migliori auguri con un linguaggio caloroso che sembrava provenire da un vecchio amico”.

L’atteggiamento del tycoon sorprende l’ex presidente anche in un’altra circostanza raccontata sempre da Biden in un altro estratto del suo libro pubblicato dall’Atlantic. In questo caso, dal 2021 si passa al 2024 e al “tradizionale incontro” tra il 46esimo presidente e Trump dopo la sua vittoria alle elezioni di quell’anno. Il repubblicano “mi ha sorpreso adottando un tono così amichevole che ho pensato mi stesse prendendo in giro”, scrive Biden riferendo le parole del miliardario: Sai, Joe, se non fosse per la politica, credo che saremmo buoni amici”.

Le rivelazioni sul contenuto della missiva di Trump del 2021 sono state già commentate da Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca. “Joe Biden avrebbe dovuto dare ascolto alle sagge parole del presidente, ma invece ha cercato di distruggere questo Paese e di strumentalizzare il sistema giudiziario contro i suoi nemici politici”, ha affermato Cheung in un comunicato aggiungendo che “Biden è una vergogna e l’America sta meglio senza di lui come presidente”.

L’ex presidente, al quale dopo aver lasciato l’incarico è stato diagnosticato un aggressivo tumore alla prostata, ha fatto sapere sui social che “alcuni giorni sono migliori di altri” e che la malattia “non mi ha fermato. Ma a volte mi rallenta”. Biden ha precisato che ciò significa che purtroppo non potrò parlare del mio libro quanto avrei voluto”. Poche sono state infatti le apparizioni del vecchio Joe nelle ultime settimane, in particolare durante la delicata campagna elettorale per le midterm. Diversi commentatori hanno oltretutto messo in evidenza come Biden, a causa della sua tardiva decisione di lasciare due anni fa la corsa alla Casa Bianca, sia ormai considerato un peso politico per il suo partito.