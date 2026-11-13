Test per il Governo di coalizione?

Una riunione che dura due ore ha certo un contenuto molto ricco: l’oggetto è la sicurezza di Israele, il problema numero uno, i tempi in cui affrontare la questione iraniana, Hamas, potrebbero portare Netanyahu e Eisenkot perfino alla convinzione che il Paese deve stringersi unito. Non è facile, anche questo incontro nasce come un’azione di forza: Eisenkot l’ha voluto con intento di controllo, un gesto di sfida a «Mr Sicurezza» ed è stato forzato dalla procuratrice dello Stato Gali Baharav Miara, antagonista del premier. Guy Markizeno, consigliere militare, avrebbe dovuto gestirlo, ma Bibi l’ha voluto nel suo ufficio, dove resterà per le quattro settimane in cui il capo del «blocco del cambiamento» completi il tentativo di formare un governo. Israele è minacciata da ogni parte, ogni decisione può essere fatale, ma chi le deve prendere? Netanyahu alla Knesset ne ha connesso l’emergenza a un governo di coalizione. Ma il blocco di Eisenkot lo vuole fuori, mentre ha a disposizione solo alleanze impossibili, coi partiti arabi che non riconoscono Israele o coi religiosi che rifiutano la coscrizione. Eisenkot ha ripetuto: «Netanyahu non usi la sicurezza a scopi di potere» ed è andato da lui per dimostrare che lo controlla. Ma se la realtà, ora che la conosce, superasse le aspettative? L’Iran mostra la sua collezione rinnovata di missili, l’uranio arricchito resta, minaccia Israele, Usa, Paesi europei, viola i frigoriferi francesi, riempie gli aerei di allarmi e ora forse le scuole, minaccia gli ebrei in tutto il mondo, paga sicari per il ministro delle Finanze americano. Bibi può essere una garanzia anche per Eisenkot, dopo che la tragedia del 7 ottobre ha condotto un’incredibile rimonta su 7 fronti, soprattutto la grande doppia operazione in Iran, al fianco degli Stati Uniti. Il comunicato dell’incontro dice che non si è parlato di politica ma di sicurezza. Chissà, forse ieri si è svolto il primo serio tentativo di discutere un governo di coalizione. Ma non diciamolo a nessuno. Il fronte di Eisenkot non può lasciare il simbolo il rifiuto di Netanyahu, ma c’è tempo.