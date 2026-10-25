Tra Bolsonaro e Lula è testa a testa anche sui social: la sfida all’ultimo reel

Dopo il primo turno in Brasile oggi i seggi sono nuovamente aperti per la scelta del prossimo presidente. Al ballottaggio ci sono il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente che lo scorso 4 ottobre aveva ottenuto il 47,03% dei voti e l’uscente Luiz Inacio Lula da Silva che invece aveva chiuso a poca distanza, ma comunque sotto, con il 45,16%. I due sfidanti in queste ultime tre settimane non si sono risparmiati e nei loro interventi e confronti non hanno lesinato stoccate velenose e polemiche aspre. Molta di questa conflittualità elettorale è finita nei rispettivi feed che hanno calamitato un’audience straordinaria. In modo particolare, il social media che ha ottenuto la maggiore quota di interazioni e di visualizzazioni è stato Instagram, poi TikTok e infine Facebook.

L’account Instagram del presidente uscente Lula, che conta attualmente 18.957.442 ha pubblicato 18 reel che hanno totalizzato 132,2 milioni di visualizzazioni. Nello stesso periodo, invece, il profilo di Flabio Bolsonaro che di follower ne conta 15.651.142 di reel ne ha postato due meno, 16 per la precisione, che però hanno incassato un numero superiore di visualizzazioni: 126,7 milioni milioni.

Il confronto tra gli indicatori dei due account è un segnale predittivo da non trascurare, perché segnala la diversa forza dei due leader di coinvolgere prima di tutto online e, non di meno, anche fisicamente i brasiliani. Così, per quanto negli ultimi tre giorni il tasso di engagement dell’account di Lula sia significativamente più alto rispetto a quello di Flavio Bolsonaro, 78% per il primo e 37% per il secondo, nel confronto sul periodo precedente mostra una perdita di coinvolgimento di Lula per il 6,46% e una crescita incassata dai contenuti del secondo per il 66%. Contemporaneamente anche i like ai post mostrano la medesima dinamica: quelli di Lula sono calati del 4%, mentre quelli ai post di Bolsonaro mostrano una tendenza in aumento del 70%.

Questi dati, che per molti ancora sono semplici reazioni prive di una efficacia elettorale, invece evidenziano una diversa polarizzazione che sembra favorire nettamente lo sfidante Flavio Bolsonaro, principalmente se poi il follower decide di abbandonare lo smartphone e prendere nelle mani la scheda elettorale, e al contempo penalizzare il presidente Lula.