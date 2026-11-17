L’unica cosa sicura è che sarà un vertice atipico. Perché su una questione decisiva il summit di dopodomani tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin non obbedisce alle consuete regole della diplomazia: i tre grandi leader si incontrano, ma non hanno nemmeno una chiara agenda condivisa.

Trump vuole parlare di armamenti nucleari, ma Pechino (che schiera 650 bombe atomiche contro le 5mila di americani e russi) non ha nessun interesse a mettere dei freni alla sua rincorsa. Putin cerca l’appoggio dell’amico Donald sull’Ucraina, ma l’amministrazione Usa giura che nulla di importante sarà discusso dietro le spalle di Zelensky e degli europei (anche se trattandosi di Trump non si può mai dire). Quanto a un tema delicato come l’Iran, gli americani preferiscono far finta di niente e non puntare il dito contro la collaborazione tra Teheran e Mosca, su questo punto perfettamente d’accordo nel rimanere sul vago.

Se poi la decisione spettasse ai cinesi, i tre grandi si limiterebbero a parlare del tempo e a mettersi in posa per una bella fotografia. Le questioni sul tappeto con gli americani sono tante e delicate ma sarebbe meglio risolverle con qualche conversazione riservata, secondo le tradizioni della millenaria diplomazia mandarina. Tanto più che a Shenzen ci sarà un convitato di pietra: Jensen Huang, numero uno di Nvidia, cacciato perché se la intendeva, almeno secondo le accuse, con una giovane e bella spia di Pechino. Durante l’ultima visita di Xi a Washington, in settembre, sedeva allo stesso tavolo dei due presidenti, oggi gli viene imputato di aver favorito l’esportazione illegale di preziosissimi chip di ultima generazione a vantaggio dell’ultima potenza comunista. I cinesi temono che il nuovo Congresso democratico elevi le barriere per il trasferimento di tecnologia e allo stesso tempo non vogliono mollare il quasi monopolio sulle terre rare, mentre sullo sfondo si avvicina la scadenza, a gennaio, della tregua commerciale proclamata con gli americani.

In pratica non si sa bene di che cosa si discuterà. In compenso gli analisti, quasi fossero dei bookmaker, si stanno affrettando a indicare i possibili vincitori. Di sicuro, dicono, vincerà Xi: la fotografia di cui sopra, quella che ritrarrà simbolicamente i protagonisti della «nuova Yalta», sarà il suggello della centralità cinese negli equilibri globali, una carta importante fa giocare sul piano interno ed esterno. Con tutta probabilità vincerà anche Putin: dopo anni da pària sulla scena internazionale, tornerà protagonista, con benefici effetti per l’attività di propaganda dei suoi media. In più avrà un’altra possibilità di irretire Trump, che in tutti i precedenti vertici ha mostrato di subire in maniera evidente la fascinazione del leader russo. Da parte sua lo stesso Trump potrebbe portare a casa facilmente un successo: basterebbe un titolo efficace, anche generico, sul disarmo per giustificare lo sforzo diplomatico.

Secondo le previsioni a perdere sarà chi non c’è, e cioè gli europei, spiazzati dal «tradimento» Usa. All’ultimo vertice Ue di Dublino, pochi giorni fa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è rivolto agli americani: «Per favore, niente sorprese». Per ora, in attesa del nuovo Congresso di Washington, è il massimo che si possa sperare.