Non sono state archiviate del tutto le midterms - ieri è stata assegnata la vittoria in Alaska alla democratica e neo senatrice Mary Peltola mentre restano da assegnare ufficialmente alcune corse per la Camera - ma a Washington è già tempo di pensare alle presidenziali. E lo psicodramma per i repubblicani in cerca di un erede Maga, o di un nuovo leader che faccia dimenticare gli eccessi del Trump 2.0, è dietro l’angolo. Certo, se dipendesse esclusivamente dal tycoon la competizione nel Gop in vista del 2028 si ridurrebbe a due uniche figure: il suo vice JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Le ultime settimane e gli effetti della debacle alle consultazioni di metà mandato potrebbero però aver convinto The Donald a sciogliere ogni riserva e ad orientare la propria preferenza su un unico candidato.

A mettere in moto gli eventi sarebbe stata l’autopsia a caldo della sconfitta repubblicana eseguita da Vance sui social ad appena 24 ore dalla proclamazione dei risultati delle midterms. La batosta alle urne è dipesa dalla impopolare guerra in Iran, aveva dichiarato Vance, del quale già in passato era emerso il suo scetticismo per l’operazione militare contro Teheran. In un primo momento Trump non era apparso scosso dal riposizionamento del suo vice interessato, seppur con qualche dubbio, alla corsa per la presidenza. “Penso che sia in gran parte vero”. Così infatti il commander in chief aveva commentato le parole dell’ex senatore dell’Ohio pur precisando di non rinnegare la sua decisione di attaccare il regime iraniano.

Da allora qualcosa è cambiato. Come riporta il New York Times, nelle ultime due settimane il presidente americano si è mostrato sempre più frustrato dal modo in cui il suo vice ha inquadrato la sua valutazione della sconfitta elettorale sostenendo con collaboratori e alleati che Vance avrebbe invece dovuto sottolineare che il tycoon aveva preso la decisione giusta entrando in guerra con l’Iran. Se le quotazioni dell’autore di Elegia americana sono in picchiata quelle del suo possibile rivale sono in ascesa. In parallelo alle sue lamentele, Trump ha continuato a lodare Rubio in conversazioni private affermando che il segretario di Stato potrebbe essere un forte candidato alla presidenza. Non è un caso che gli alleati del miliardario abbiano fatto notare che Rubio ha più volte difeso la guerra all’Iran voluta da Trump definendola come essenziale per la sicurezza nazionale Usa.

L’irritazione del leader degli Stati Uniti è peraltro emersa in pubblico quando nei giorni scorsi ha affermato che Vance avrebbe dovuto dire ben altro. “Se potessi rifarlo, lo rifaresti? La risposta è sì”, ha detto il tycoon spiegando così ciò che mancava nell’analisi esposta dal suo vice. Che intanto a Fox News ha fatto sapere che “non ci sono divergenze tra lui e il presidente o qualsiasi altro membro di alto livello dell’amministrazione”. Sempre ai microfoni di Fox News Vance ha ammesso di non aver ancora preso una decisione per il 2028 e che l’anno prossimo renderà nota la sua valutazione finale.

Mentre commentatori e politici fanno notare che il vice di Trump sembra finito in una trappola simile a quella che nel 2024 ha condannato alla sconfitta Kamala Harris, anche lei numero due di un presidente impopolare, l’indecisione dell’ex “never Trumper” viene confermata da fonti a lui vicine al New York Times, motivata, oltre che dalle conseguenze del conflitto in Iran, da ragioni familiari (il quarto figlio dell’ex senatore è nato lo scorso luglio). Quanto al possibile contendente per la nomination repubblicana, Rubio ha dichiarato che sosterrebbe Vance smentendo le indiscrezioni che lo davano in uscita dall’amministrazione per concentrarsi sulla corsa alla Casa Bianca. Secondo alcuni degli alleati del segretario di Stato, Rubio potrebbe però scendere in campo qualora il presidente dovesse “incoraggiarlo” in tal senso. A giudicare dagli ultimi commenti del tycoon - “Marco sta facendo un grande lavoro? È stato fantastico”, ha detto Trump martedì al vertice Asean di Manila - quel momento potrebbe arrivare molto presto.