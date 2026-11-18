Una stretta di mano davanti alle telecamere, i primi saluti e poi la fotografia dei tre leader insieme. Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati a Shenzhen, in Cina, durante la cerimonia di benvenuto del vertice Apec, alla vigilia dello storico trilaterale in programma giovedì 19 novembre. Un appuntamento che riunirà per la prima volta allo stesso tavolo i presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina, con al centro le principali crisi internazionali, dalla guerra in Ucraina al conflitto in Iran, fino al controllo degli armamenti nucleari. L’arrivo di Trump nella città cinese è stato accompagnato da un’accoglienza insolita. Xi Jinping ha atteso personalmente il presidente americano ai piedi della scaletta dell’Air Force One, un gesto diplomatico raro, seguito dalla stretta di mano tra i due leader. Ad accogliere la delegazione statunitense anche un picchetto d’onore, una banda militare e alcuni ballerini con le bandiere dei due Paesi. Il presidente cinese ha auspicato la costruzione di relazioni più stabili e costruttive tra Pechino e Washington, fondate sul rispetto reciproco e sulla collaborazione nelle principali questioni internazionali. Prima dell’arrivo di Trump, Xi aveva incontrato Vladimir Putin per un bilaterale durato oltre due ore presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang. I colloqui, iniziati con le delegazioni allargate e proseguiti durante una colazione di lavoro in formato ristretto, si sono concentrati sulla cooperazione economica e sulle principali questioni internazionali. Al tavolo anche il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Il leader cinese ha ribadito la solidità dei rapporti con Mosca, definendoli “saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia”. Putin, da parte sua, ha sottolineato la stabilità della collaborazione politica tra i due Paesi e l’obiettivo comune di promuovere un ordine mondiale multipolare. Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la guerra in Ucraina, come confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, senza tuttavia fornire dettagli su eventuali proposte diplomatiche. I due presidenti hanno discusso anche dell’imminente trilaterale con Trump. Il consigliere Ushakov ha però precisato che Russia e Cina non hanno concordato una posizione negoziale comune né stabilito una divisione dei ruoli in vista del confronto con Washington.

Il vertice a tre, fissato per il 19 novembre alle 7.30 italiane, dovrebbe durare non più di un’ora, secondo quanto riferito da Peskov. Il Cremlino ha inoltre confermato che Trump e Putin avranno modo di parlare separatamente, ma senza un negoziato bilaterale su larga scala. Ushakov ha spiegato che l’incontro si svolgerà in un formato ristretto, senza grandi delegazioni, e consentirà comunque ai due presidenti di affrontare le questioni più importanti. Sull’agenda del trilaterale resta una certa incertezza. Pechino ha parlato genericamente di un confronto dedicato alla “pace mondiale”, senza indicare nel dettaglio gli argomenti. Trump vorrebbe invece mettere al centro il controllo delle armi nucleari, coinvolgendo anche la Cina in un possibile percorso di riduzione degli arsenali. Una prospettiva sulla quale Pechino mantiene le proprie riserve, sostenendo che Stati Uniti e Russia debbano prima ridurre significativamente le rispettive dotazioni atomiche. Putin si è mostrato fiducioso, dichiarando di aspettarsi “grandi benefici” dall’incontro. Nel suo intervento al vertice economico dell’Apec ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le maggiori potenze per affrontare le divergenze politiche, economiche e di sicurezza. Anche il Cremlino ha cercato di valorizzare il possibile riavvicinamento, richiamando attraverso Ushakov l’esperienza della collaborazione tra Stati Uniti, Russia e Cina nella nascita delle Nazioni Unite nel 1945. Non sono mancate, tuttavia, le critiche all’Occidente. Putin ha accusato l’Unione europea di attraversare un “umiliante declino”, sostenendo che le sanzioni contro Mosca e la rinuncia alle forniture energetiche russe abbiano danneggiato soprattutto l’economia europea. Xi, invece, ha preso posizione contro il protezionismo commerciale, chiedendo maggiore cooperazione economica tra i Paesi dell’Asia-Pacifico. Alle dichiarazioni del presidente russo ha replicato il primo ministro canadese Mark Carney, ribadendo che le sanzioni contro Mosca continueranno a essere rafforzate finché proseguirà la guerra in Ucraina.

Proprio il conflitto ucraino rappresenta uno dei dossier più delicati del vertice. Secondo quanto riportato dal New York Times, sulla base delle valutazioni dei servizi d’intelligence occidentali, Putin non sarebbe ancora disposto a negoziare seriamente un accordo di pace e intenderebbe proseguire le operazioni militari almeno per tutto l’inverno. Il Cremlino punterebbe a ottenere ulteriori vantaggi sul campo, soprattutto nell’est dell’Ucraina, mentre gli attacchi contro le infrastrutture energetiche continuano a mettere sotto pressione Kiev. Le valutazioni delle agenzie occidentali, tuttavia, non sarebbero del tutto concordi sulle condizioni alle quali Mosca potrebbe accettare un’intesa. Parallelamente al vertice cinese, si muove anche la diplomazia europea. Palazzo Chigi ha annunciato una serie di contatti per coordinare le posizioni in vista della riunione della Coalizione dei volenterosi, prevista a Berlino e alla quale parteciperà Giorgia Meloni. L’obiettivo è favorire nuove iniziative diplomatiche per arrivare alla conclusione del conflitto. Il gruppo europeo impegnato nei negoziati comprende Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, con il coinvolgimento della Commissione e del Consiglio europeo. Sul fronte economico, la Commissione europea ha presentato una proposta per destinare 45 miliardi di euro aggiuntivi all’Ucraina nel 2027, di cui 20 per il sostegno al bilancio e 25 per la difesa. Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ha spiegato che il meccanismo prevede il ricorso ai mercati finanziari e l’utilizzo dei futuri proventi straordinari derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati nell’Unione. Il rimborso del capitale da parte di Kiev sarebbe subordinato al pagamento delle riparazioni di guerra da parte della Russia.

A seguire con attenzione gli sviluppi diplomatici è anche il Giappone. La premier Sanae Takaichi ha avuto un colloquio con Trump a Manila, confermando la stretta collaborazione tra Tokyo e Washington sulle questioni dell’Indo-Pacifico. Il governo giapponese osserva con particolare interesse l’evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti, Cina e Russia, anche alla luce delle tensioni con Pechino sulla questione di Taiwan.