Usa, Hegseth al contrattacco: “Impeachment? Una farsa”

“L’impeachment è una farsa. In 250 anni nessuno ministro della Difesa è stato messo sotto accusa per operazione legali. La storia è chiara”. Va dritto al punto il Segretario alla Guerra americano Pete Hegseth aprendo la conferenza stampa urgente al Pentagono convocata dopo la presentazione della mozione di impeachment nei suoi confronti. Ma gli attacchi più duri li riserva a Thomas Massie, il deputato repubblicano del Kentucky che l’ha depositata. “Hai messo in piedi uno spettacolo politico, un manifesto personale guidato dall’ego e dal risentimento - accusa Hegseth - Il rimedio appropriato per un disaccordo politico è la legislazione, il dibattito. Sono le prossime elezioni presidenziali”.

Per il segretario alla Guerra la mozione di impeachment non è solo un fatto personale, ma un vero e proprio tentativo (ultimo in ordine di tempo) per attaccare direttamente il presidente Trump con il quale “starò al suo fianco ogni giorno”. Hegseth trasforma poi la vicenda in un affronto per lui inaccettabile alle forze armate americane. “Questa risoluzione dice ai nostri nemici — Iran, cartelli, ogni avversario che ci osserva — che gli Stati Uniti puniranno i propri soldati e la propria leadership civile per aver eseguito con successo operazioni militari legittime. Dice loro che un singolo legislatore ribelle, colmo di animosità personale verso il presidente, può tentare di porre il veto su decisioni di sicurezza nazionale prese dal comandante in capo debitamente eletto. Mette un bersaglio sulla schiena dei soldati americani, segnalando che il Congresso saboterà le loro missioni in tempo reale”. E poi l’affondo finale a Massie: “Questo non è patriottismo. È sabotaggio”.

Hegseth coglie poi l’occasione per difendere il suo operato al Pentagono e in particolare le operazioni militari da lui approvate e ora al centro del dibattito anche tra i Repubblicani. Plaude alla cattura dell’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro e ricorda che in quel raid nessun soldato americano è caduto. Elogia gli sforzi delle forze armate nel contrasto ai cartelli della droga.

Ma lo spazio più ampio lo riserva per la guerra in Iran, che Hegseth insiste nel chiamare con il suo nome in codice, “Epic fury”. Inizia ricordando i 18 militari americani morti negli ultimi mesi, poi rilancia la retorica trionfalistica di Trump. “Abbiamo colpito più di 13mila obiettivi. La loro marina è stata affondata, le forze aeree messe a terra, la loro base industriale della difesa è stata annientata, oltre l’80% della loro infrastruttura industriale nucleare è stata distrutta. Abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz”. Poi il ringraziamento diretto a Trump per aver dato al dipartimento della Guerra “un comandante in capo con il coraggio di guidare e la risolutezza di vincere”. “Difendo pienamente ognuna di queste operazioni. Sono stato orgoglioso di portarle a termine e lo rifarei domani stesso”, aggiunge.

Inevitabile che arrivassero dai giornalisti in sala domande sulle recenti elezioni di midterm, in particolare sul vicepresidente J D Vance che ha attribuito proprio alla guerra in Iran la pesante sconfitta dei Repubblicani. “Rispetto molto il vicepresidente e non ho intenzione di mettermi a fare scaricabarile, per fortuna la politica non è il mio campo - dichiara - Il vicepresidente è stato un membro fondamentale della squadra sotto ogni aspetto di questa vicenda e siamo grati per tutti i contributi che ha fornito personalmente a me e al nostro dipartimento”. E sulla guerra all’Iran ribadisce: “Forse non è necessariamente popolare, ma è necessaria”.

Pochi minuti dopo la conferenza stampa è arrivato il plauso di Trump: “Pete Hegseth merita un bel 10 e lode - anzi, un 10 e lode, lode, lode! - per come si è difeso dall’attacco di un ex deputato - Thomas Massie - scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente!”