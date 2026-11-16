Usa, lo stop dei voli per un router. E Trump dà tutta la colpa a Biden

Dovrebbe tornare alla normalità oggi il traffico aereo negli Stati Uniti dopo il blocco di circa quattro ore e mezzo che venerdì ha messo a terra il Paese. Il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy ha riferito ieri di «alcuni ritardi nello spazio aereo, ma prevediamo che, tra la fine della giornata di oggi (ieri, ndr) e la giornata di domani (oggi, ndr), le operazioni torneranno a pieno ritmo».

Duffy usa la parola «alcuni», ma la realtà è stata ben diversa. Secondo le rivelazioni di FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo, sono stati 1.421 i voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa cancellati ieri, quasi il doppio dei 760 ipotizzati sabato sera ma certo meno delle 9.201 sbianchettature di venerdì e delle 6.692 di sabato. Le compagnie hanno lavorato tutto il giorno per smaltire i ritardi accumulati a partire da venerdì. Secondo il Wall Street Journal a innescare la catena di disastri sarebbe stato il malfunzionamento di un router appena installato in Arkansas.. Il dispositivo ha riversato un flusso di dati nella rete obsoleta della FAA sovraccaricandola e compromettendo il funzionamento della gran parte dei centri di controllo. La FAA ha dovuto scollegare i router di Arkansas e Texas per sistemare il guasto.

Torna a volare quindi l’America, e decollano anche le polemiche politiche sullo storico Groundstop che ha fatto rivivere all’America il senso di claustrofobia provato in modo molto più drammatico l’11 settembre 2001. A scatenare la bagarre è stato, manco a dirlo, un post di Donald Trump su X, che ha tirato in ballo il suo precedessore. «L’amministrazione Biden è stata un disastro per la FAA. Tutto ciò che hanno toccato è peggiorato». E poi: «Grandi somme di denaro sono state spese in modo sconsiderato, rendendo un sistema già vecchio e malfunzionante ancora peggiore di quanto non fosse all’inizio», assicura il tycoon puntando il dito contro l’uomo che ha gestito gli States tra i suoi due mandati. Ma la soluzione, a suo dire, è all’orizzonte: «Disponiamo delle competenze e di un piano per i sistemi di controllo del volo; ora serve che il Congresso stanzi i fondi, e in fretta!». Se Capitol Hill sbloccherà il finanziamento richiesto dall’agenzia «potremo realizzare il sistema in modo rapido ed efficiente: sarà il MIGLIOR SISTEMA al mondo». E potete intuire che il maiuscolo non sia nostro. Secondo Trump, «gran parte dell’attuale sistema di controllo del traffico aereo ha 50 anni: è RIDICOLO! Abbiamo già avviato i lavori, ma l’intervento va completato nel suo complesso, non a piccoli passi frammentati. Il Congresso deve dare la sua approvazione. L’amministrazione Biden ha fatto regredire il tutto di anni!».

Rincara la dose lo stesso Duffy, che da un lato «si assume la responsabilità» del venerdì nero, ma dall’altro invita tutti a tener conto «di ciò che ho ereditato dalle amministrazioni precedenti». Il segretario ai Trasporti ha anche parlato dei 12,5 miliardi di dollari precedentemente stanziati che, per alcuni esponenti dem sarebbero stati usati in minima parte, rendendo assurda la richiesta al Congresso di nuovi 50 miliardi. «Quei soldi li abbiamo utilizzati così: nuove radio, nuovi radar, strisce di volo elettroniche e moderne linee di telecomunicazione. Ogni centesimo è stato rendicontato e tutte le apparecchiature saranno operative entro la fine del 2028». Il problema, per Duffy, è che «il Congresso ha vincolato tali fondi esclusivamente all’hardware, lasciandoci privi delle risorse necessarie per sviluppare il software fondamentale che fa funzionare il sistema».