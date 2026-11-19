Espugnato il Congresso il 3 novembre, i democratici preparano l’ultima battaglia contro Donald Trump sperando che, come in una partita di domino, dopo la tessera di Capitol Hill tra due anni a cadere sia la Casa Bianca. Secondo Politico, l’arma segreta del partito dell’asinello sarebbero i veterani pronti ad entrare in carica a gennaio a Capitol Hill e a dichiarare guerra all’uso delle forze armate da parte del tycoon. Almeno 13 sono i nuovi parlamentari dem con un passato nell’esercito, il doppio rispetto alla legislatura precedente e, sottolinea la testata Usa, il numero più alto di veterani per il partito nell’ultimo decennio. Sul fronte opposto, i repubblicani perderanno tra le loro fila oltre 20 veterani.

I primi due anni del secondo mandato di Trump sono stati caratterizzati da un impiego disinvolto della forza da parte di Washington con la ridenominazione del Pentagono, oggi “dipartimento della Guerra”, che ha fatto da preludio alla disastrosa operazione Epic Fury in Iran. Un conflitto che ha diviso il Paese e scatenato una nuova impennata dell’inflazione. Non sono poi passate inosservate, in casa e all’estero, le epurazioni delle leadership militari ordinate dal segretario Pete Hegseth e gli attacchi letali negli oceani Atlantico e Pacifico contro le imbarcazioni sospettate di traportare droga.

È in questo contesto che gli ex veterani dem appena eletti, forti dell’esperienza maturata nelle forze armate, promettono di aggiungere una voce autorevole alle prossime campagne del partito dell’asinello contro il Gop. E come sottolinea Politico, per la prima volta dopo anni, i democratici hanno la possibilità di sottrarre ai repubblicani il ruolo di guida della sicurezza nazionale.

Quasi 260, stima riportata da Military Times, sono gli ex militari che si sono candidati alle midterms. Tra i dem saranno almeno 36 i parlamentari della prossima legislatura con un passato nell’esercito, in aumento rispetto agli attuali 29. Il gruppo di veterani tra i repubblicani dovrebbe invece passare da 72 a 50 unità.

“Non sorprende che gli americani abbiano mandato così tanti veterani democratici al Congresso”, spiega il deputato della Pennsylvania Chris Deluzio sostenendo che gli ex militari “disposti ad esprimersi chiaramente contro la sconsiderata guerra di Donald Trump contro l’Iran hanno una voce potente”. La neo deputata del New Jersey Rebecca Bennett, ex pilota di elicotteri, dopo aver ricordato i suoi amici schierati in Medio Oriente a causa della guerra di Trump ed Hegseth “senza un piano chiaro”, accusa l’amministrazione repubblicana di aver arrecato danni “inaccettabili” alle forze armate Usa. Rincara la dose il neo deputato del Missouri ed ex militare Fred Wellman, il quale dichiara che la nuova classe di veterani “è impegnata a ripristinare l’integrità professionale delle forze armate, sostenere i nostri veterani e indagare sui danni generazionali che Pete Hegseth ha arrecato all’istituzione”. A queste voci e a quelle dei loro compagni di partito toccherà dal prossimo 3 gennaio dimostrare che l’onda blu registrata alle elezioni di midterms non è stata un blip nella politica americana e che i democratici sono pronti a prendere davvero in mano le redini del Paese.