Aiuti a Kiev, il giallo non esiste. Cosa c’è davvero dietro la firma mancante

Una firma ancora da apporre diventa il pretesto per evocare tensioni, scontri e persino scenari di crisi. Peccato che sul tredicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina la spiegazione di Antonio Tajani sia molto più semplice: Giancarlo Giorgetti era a Bruxelles e il documento deve essere sottoscritto di persona. “Nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro. Solo l’impossibilità fisica di firmare”, ha chiarito il ministro degli Esteri. Parole che tolgono consistenza alle ricostruzioni su un presunto braccio di ferro nel governo.

Il provvedimento, che il ministro della Difesa Guido Crosetto presenterà nelle prossime ore al Copasir, è classificato e non può essere firmato elettronicamente. Tajani ha ricostruito il passaggio senza lasciare spazio a particolari e controverse interpretazioni: “È già stato firmato da Crosetto e da me, è stato bollinato dal Mef, il ministro Giorgetti, che è favorevole al provvedimento, ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ho parlato con lui stamattina, appena arriva a Roma firmerà il documento”.

Dunque il via libera del ministero dell’Economia è già arrivato e Giorgetti è favorevole alla misura. Una ricostruzione confermata anche da Crosetto: “Non ha firmato il decreto perché non c’era”. Il ministro dell’Economia era infatti impegnato a Bruxelles per l’Ecofin.

Le diverse sensibilità nella maggioranza sul sostegno militare a Kiev restano note. Matteo Salvini chiede un cambio di passo e di puntare su altri canali per raggiungere una pace giusta, mentre Giorgia Meloni e Forza Italia ribadiscono la necessità di proseguire gli aiuti. Ma sovrapporre questo confronto politico all’assenza materiale di una firma significa attribuire al ritardo un significato che le dichiarazioni dei ministri smentiscono.

La discussione sulle prossime scelte avrà le sue sedi. Crosetto ha ricordato che l’autorizzazione parlamentare agli aiuti scade il 31 dicembre: “Quello che succede dopo lo decideranno Parlamento e governo”. Per il pacchetto attuale, invece, Tajani ha indicato un passaggio preciso: il rientro di Giorgetti a Roma e la firma. Il resto, dalle indiscrezioni sui veti alle ipotesi di crisi, lascia il tempo che trova.