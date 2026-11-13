L’imam di Segrate Ali Abu Swaima: “Con Hamas si parla. I gay? Sono dei malati, e la poligamia va bene ma solo per i maschi”

Donne senza velo, omosessuali, sono considerati infedeli «che se la vedranno con Dio in quanto peccatori». Sono queste alcune delle espressioni che Ali Abu Swaima ha utilizzato in un colloquio esclusivo con Il Giornale. Lo abbiamo contattato dopo che il suo nome è comparso nella blacklist dell’Egitto, che lo indica tra i soggetti inseriti negli elenchi del terrorismo e per i quali è stato chiesto il divieto di ingresso per i prossimi cinque anni.

Dopo avergli chiesto della sua vicinanza con Mohammad Hannoun (in carcere con l’accusa di terrorismo insieme ad altri esponenti della rete, tra cui Riyad Albustanji), ha specificato di aver anche lui contribuito alla raccolta fondi con la moschea di Segrate, nel Milanese. Abu Swaima, tra i fondatori dell’Ucoii (l’Unione delle comunità islamiche italiane), ha infatti spiegato che «durante il Ramadan raccoglievano soldi qui, gli aprivo la moschea e chiedevano donazioni alla gente». Secondo lui, quindi, i suoi amici sono solo colpevoli di aver provato a fare della beneficenza. Poco importa che, secondo l’accusa, negli anni siano stati dirottati oltre 18 milioni di euro verso Hamas. Secondo l’imam, infatti, con Hamas (che definisce semplicemente «un’organizzazione che ha preso il potere a Gaza» e non un gruppo terroristico) «si deve avere a che fare se si vuole entrare nella Striscia». E le foto o gli incontri di Hannoun con l’ex capo politico di Hamas Ismail Haniyeh? Niente di strano. Ma è quando la conversazione si sposta dalla rete dei finanziamenti alla visione della società che emergono le dichiarazioni più sconcertanti. Per l’imam di Segrate, infatti, gli omosessuali sarebbero «persone malate che dovrebbero rivolgersi a un medico per curarsi». Una condizione da trattare come una patologia: «Un gay deve andare dal medico, dire che ha questo problema e che vuole cambiare. Poi seguire quello che gli consiglia». Una posizione che ripropone una concezione dell’omosessualità incompatibile con le conoscenze mediche e con il principio di non discriminazione.

E non va meglio quando si parla delle donne. «Una donna che vuole vivere all’Occidentale e non vuole portare il velo se la vedrà con Dio perché commette un peccato. Leggessero il Corano e la Sunna, se sono coerenti le seguono deve la rispondere ad Allah perché fanno peccato», sostiene Abu Swaima. Poi arriva la poligamia, vietata per legge. «La poligamia è una cosa sana», afferma l’imam, precisando però che questa possibilità deve essere riconosciuta soltanto agli uomini. Un uomo può avere più mogli, mentre una donna non può avere più mariti. La giustificazione? «Uomini e donne sono diversi». Una disparità che Abu Swaima rivendica apertamente e che mostra quanto la sua concezione dei rapporti tra i sessi sia distante dal principio di uguaglianza su cui si fonda l’ordinamento italiano. Abu Swaima non è un predicatore sconosciuto, ma una figura storica dell’islam organizzato in Italia, legata alla nascita dell’Ucoii e alla moschea di Segrate. Ed è lo stesso imam a confermare che quella struttura religiosa è stata messa a disposizione delle raccolte fondi promosse da Hannoun. Da una parte, dunque, la difesa delle attività di soggetti accusati di terrorismo, dall’altra una visione della società nella quale l’omosessualità viene considerata una malattia, la poligamia maschile una pratica sana e l’emancipazione femminile sul modello occidentale un peccato.