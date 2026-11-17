Utile idiota è forse la vera professione antica, anche se gli italiani sono convinti che sia quell’altra. Non ha albo, non richiede concorso e offre un vantaggio: chi la esercita è sempre l’ultimo a saperlo. La formula attraversa il Novecento: la attribuiscono frettolosamente a Lenin, che forse oggi trova la sua nemesi nei piccoli discepoli rossi che in suo nome stanno facendo la pelle a proletari e operai. Comunque sia una certezza l’utile idiota alla sinistra la fornisce: lo disse già Scelba a Nenni nel 1948, alleato dei comunisti. Oggi ha cambiato indirizzo, non mestiere. Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas, racconta come gli islamisti vedono la sinistra: un portiere che spalanca la porta in nome dei diritti a chi sogna di richiuderla con la sharia. Dalla falce e martello alla mezzaluna, più che una svolta è un trasloco senza leggere il contratto. Come il marito che si taglia gli attributi per fare dispetto alla moglie. Fin qui, sottoscrivo. Ma c’è un particolare: conosco la sinistra e so che, salvo eccezioni, non è popolata da idioti. Se capisce chi sta facendo entrare, perché apre? È questa la domanda che fa meno ridere.