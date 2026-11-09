Gli ebrei e qualcosa di sinistra

C’è una notizia che rovina la domenica alla sinistra italiana: Israele ha votato. Peggio: l’incarico di formare il governo è andato a Gadi Eisenkot, non a Netanyahu. Bibi non è ancora fuori. Ma per i suoi nemici di professione la lezione è già indigesta: in Israele il potere si contende con una scheda, non con un missile, un mitra o un burqa. Ci vorrebbe Nanni Moretti: «Di’ una cosa di sinistra!». Chiedo scusa, adesso che Israele ha fatto una cosa di sinistra, ce l’avete ancora con il suo popolo? Voi che avete confuso gli ebrei con Netanyahu, e i palestinesi con i terroristi, come se una nazione, la sua storia e le sue istituzioni fossero proprietà di un premier. In democrazia si può contestare un leader senza processare un popolo. E si può difendere la Palestina senza tollerare, nelle piazze, ambiguità su Hamas o slogan antisemiti. La novità non è una sconfitta di Bibi, ancora tutta da verificare. È la forza di uno Stato che può affidare il futuro anche agli avversari di chi governa. In una teocrazia, invece, il capo si identifica col regime: provate a mandare a casa Khamenei con una matita elettorale. Non serve il notaio, serve un miracolo. Ma una certa sinistra, ostaggio dei suoi nostalgici del comunismo e indulgente con l’islamismo radicale, questa differenza non la racconta. A Gerusalemme si può cambiare governo. In certe piazze italiane non si riesce nemmeno a cambiare idea.