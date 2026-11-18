Mohammad Hannoun è considerato il capo della cupola di Hamas in Italia da parte della Procura di Genova, ma lui nega, nonostante le molteplici foto che lo ritraggono con i vertici dell’associazione terroristica. «Io non faccio parte di Hamas e nemmeno l’Abspp (l’associazione con cui avrebbe veicolato milioni di euro ai terroristi ndr), ma quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese», ha spiegato collegato dal carcere di Terni dove è detenuto in regime di alta sicurezza. «Quando parlo di martiri non faccio riferimento ai combattenti di Hamas, ma ai palestinesi finiti sotto le bombe», ha ribadito nel corso dell’udienza preliminare al processo sui presunti fondi ad Hamas, fornendo dichiarazioni spontanee. Ma nelle intercettazioni con il fratello ha gioito per attentati in cui morivano bambini ebrei e per azioni compiute dai terroristi.

Chissà come la prenderanno in quel di Gaza, perché lui ha rinnegato la sua presunta origine, respingendo anche l’accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam: «Gli orfani per noi sono tutti uguali, abbiamo aiutato tutti senza chiede l’appartenenza, ma Abspp non ha mai permesso a nessuno di utilizzare i nostri aiuti per l’attività politica e non abbiamo avuto nessun rapporto politico né con Hamas né con altri». Hannoun ha poi spiegato di non essere preoccupato per sé «ma per gli orfani di Gaza e le famiglie bisognose». Sarebbe interessante comprendere dove fosse la preoccupazione quando il suo sodale Raed Dawoud (anche lui in carcere in quanto gestore della filiale milanese dell’associazione), intercettato, spiegava di voler acquistare un appartamento proprio con i soldi degli orfani. Milioni di euro sarebbero stati destinati all’organizzazione terroristica, ma nonostante le molteplici prove portate dall’accusa, continuano a negare e a far leva sulla «causa palestinese».

Per intenderci, il 14 febbraio del 2024, una captazione ambientale presso la sede milanese di Abspp evidenziava che proprio Dawoud parlava del trasferimento di una somma di denaro da Istanbul ad Amman in favore di Hezbollah. Mentre il 10 aprile 2024 Dawoud accompagnava a Malpensa Riyad Albustanji (l’uomo di riferimento delle brigate Al Qassam) e, durante il tragitto in auto (all’interno della Dacia Duster) gli riferiscva di una telefonata avuta con Osama Alisawi (ex ministro dei trasporti di Hamas), che si trovava nel nord di Gaza e gli aveva comunicato che molto probabilmente i quasi 400 mila dollari spesi per l’acquisto di alimentari per la carovana benefica sarebbero stati rubati in quanto i camion venivano assaliti e che, se gli fossero arrivati, li avrebbe spesi diversamente.

Un quadro accusatorio articolato ricostruito dall’antiterrorismo, dalla Digos e dalla Guardia di Finanza che, grazie alle intercettazioni e all’analisi del flusso di denaro, hanno scovato il modus operandi della cellula di Hamas, che spesso utilizzava la Turchia come zona di transito prima che il denaro giungesse a Gaza. Ed è su questi elementi che il gup Carla Pastorini dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Genova. Insieme ad Hannoun sono imputati Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, anch’essi detenuti, oltre ad Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah, scarcerati dal Tribunale del Riesame. Il giudice si pronuncerà dopo il 20 novembre, quando saranno intervenute anche le ultime due difese.