Il New York Times scopre il modello italiano: così Meloni ha conquistato l’Europa

La destra italiana, a partire dal 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e a finire con l’esperienza di Giorgia Meloni, prima donna alla guida del governo più longevo della storia repubblicana, ha portato a compimento quel processo di italianizzazione della politica in tutto il vecchio Continente: “mia più di ogni altra cosa, ho visto — in Gran Bretagna, Francia, Germania — paesi seguire il modello italiano permettendo all’estrema destra di entrare nel mainstream politico”.

A scriverlo in un articolo pubblicato oggi, nell’edizione domenicale del New York Times, è Jason Horowitz, reporter e giornalista vissuto in Italia per quasi venticinque anni in cui ha collaborato con diverse testate americane e negli ultimi dieci è stato a capo della redazione romana del quotidiano newyorchese prima di approdare in Spagna. L’articolo di Horowitz raccoglie alcuni dei ricordi e degli articoli che poi sono finiti nel suo libro The Italian Job,uscito qualche mese fa. Per la verità il testo è anche inzuppato di diversi luoghi comuni che resistono al tempo, per certi versi inevitabili e in massina parte genuini, quando a raccontare le vicende e i personaggi della politica italiana è lo sguardo disincantato di giornalista straniero, ma al netto di questi la tesi di fondo suona come un riconoscimento, dopo altri incassati in questi anni, della leadership italiana e in particolare di quella incarnata dalla premier Meloni.

L’italianizzazione delle destre europee è giunta a piena maturazione solo oggi, ma quel modello ha preso il via, nel racconto del corrispondente americano arrivato in Italia da giovane studente nel 1988, dove ha anche trovato l’amore di Claudia, con la scelta politica del Cavaliere, che riteneva un dovere civico, di chiudere per sempre la stagione della conventio ad excludendume aprire le porte della agli eredi del neofascismo. “Nei decenni successivi, i leader neofascisti che vi avevano aderito si allontanarono lentamente dai margini e dai loro tabù. Si sono allontanati da Mussolini e hanno denunciato l’Olocausto. Alla fine, Giorgia Meloni (…) è diventata leader di partito, ministra del governo e, durante il mio periodo come capo della redazione a Roma per The Times, la politica più popolare del Paese”. Ma, ci sono almeno altre due considerazioni, come detto che sono parte delle pagine del libro, che meritano una sottolineatura, non foss’altro perché poi sono state pubblicate proprio dal New York Times che in diverse occasioni negli anni scorsi non è stato certo tenero o accomodante con Giorgia Meloni.

C’è chi rammenta ancora, alla viglia delle elezioni politiche del 2022, l’articolo di David Broder, che preannunciava un futuro “tetro” per l’Italia in caso di vittoria della leader di Fratelli d’Italia, una previsione ribadita dallo stesso intellettuale britannico sempre dalle colonne del NYT a luglio dell’anno successivo quando scrisse che Meloni “vuole seppellire l’eredità antifascista della Resistenza”. La visione di Horowitz invece non solo ribalta del tutto quelle critiche infondate, ma prova a compiere un riconoscimento, forse tardivo, ma che rende giustizia al lavoro di questi anni: “da allora Meloni è diventata la prima ministra con il mandato più longevo della Repubblica Italiana. Le sue politiche fiscali ed estere sono essenzialmente quelle di un conservatore tradizionale. Non ha vacillato nel suo sostegno all’Ucraina e ha chiaramente preso le parti dell’Unione Europea (…).

L’establishment è passato dal temere la signora Meloni ad accoglierla. L’Unione Europea la considera una partner e si è avvicinata alle sue posizioni sull’immigrazione”. La chiusa di Horowitz è ancora più esplicita e interessante: “in vista delle elezioni italiane, i critici sostengono che Meloni non abbia fatto molto al governo e alcuni temano ancora che possa portare il Paese più a destra se vincesse il prossimo anno, non possono, in modo credibile, accusarla di governare l’Italia come fascista o autoritaria”.