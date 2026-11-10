Intelligenza artificiale: la città si candida a sede della governance Onu

La candidatura di Milano a sede di un nuovo organismo delle Nazioni Unite per l’intelligenza artificiale trova una prima sponda in Parlamento. Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è detto disponibile a favorire un passaggio rapido in aula della mozione a sostegno del progetto, purché sia firmata da maggioranza e opposizione. «Sarà mia cura cercare di farla mettere all’ordine del giorno in un tempo più breve possibile», ha specificato ieri a Palazzo Turati.

L’apertura è arrivata durante la presentazione del Progetto Radegonda, promosso da Assolombarda, Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza e American Chamber of Commerce in Italy. L’obiettivo è portare a Milano un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente dell’Ia. Il nome scelto richiama la centrale elettrica di via Santa Radegonda che nel 1883 illuminò il Teatro alla Scala con la tecnologia di Edison. Un riferimento alla storia dell’innovazione milanese per una candidatura che punta a giocare una partita internazionale, mentre Corea del Sud e Cina si stanno muovendo per conquistare un ruolo nella governance dell’Ia. «Milano non chiede un’agenzia in più. Propone di misurare», ha spiegato Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy. A sostenere la candidatura è soprattutto il sistema produttivo del territorio. Secondo un’indagine di Assolombarda e Politecnico di Milano su oltre 700 imprese delle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, il 49% ha già progetti di intelligenza artificiale attivi e un altro 18% prevede di introdurli a breve. «Possiamo ambire ad essere il luogo in cui si ispira la sua governance», ha sottolineato il presidente di Assolombarda Alvise Biffi. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha offerto la disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione gli spazi fieristici per un’eventuale sede. Ora la palla passa al overno. I promotori chiedono tre iniziative: l’adesione all’appello promosso da Finlandia e Norvegia, una lettera al nuovo segretario generale Onu e un ruolo italiano nel confronto sulla valutazione Ia a maggio a New York.