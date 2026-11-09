Io, iraniana, dico che l’islamismo soffoca le società che lo accolgono

Da donna iraniana che ha vissuto sulla propria pelle la tragedia dell’islamizzazione, assisto con profonda inquietudine all’inerzia con cui l’Europa affronta questa minaccia esistenziale. Si commette l’errore madornale di dare la libertà per scontata, sottovalutando un’offensiva ideologica che avanza silenziosa sotto il mantello della tolleranza.

Non stiamo parlando di un semplice pezzo di stoffa o di una libera scelta d’abbigliamento. Stiamo parlando dell’ideologia politica e sociale che quella stoffa porta con sé. È un’ideologia che sfrutta le garanzie e gli spazi offerti dalla democrazia occidentale non per integrarsi, ma per affondare le radici e, infine, calpestare le stesse libertà che l’hanno accolta. A chi finge di ignorare il pericolo rammento un precedente storico imperdonabile: in Iran, nel 1979, gli islamisti presero il potere anche grazie alla cecità e al sostegno suicida della sinistra progressista, che fu la prima a essere eliminata non appena la teocrazia si insediò. Ripetere oggi questo schema in Occidente è un crimine politico e morale.

Al convegno «Nessuna resti nascosta» a Monfalcone, il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno ha definito questa sfida come «l’ultima battaglia». È l’analisi lucida di una realtà che il popolo iraniano sperimenta sulla sua pelle e che ha ribadito con forza nella sua lotta per rovesciare il regime della Repubblica islamica, vero epicentro della rete di islamizzazione globale. La stabilità del mondo libero passa indissolubilmente per la liberazione dell’Iran.

La libertà di cui godiamo oggi in Italia è il frutto dei sacrifici compiuti da chi ci ha preceduto. Restare inerti significa consegnare il futuro a chi sfrutta i nostri diritti per imporre un’egemonia illiberale.

Un plauso va a Fratelli d’Italia per aver acceso i riflettori su questo pericolo. Hanno dimostrato visione politica ribadendo che il divieto del burqa non è negoziabile: la riconoscibilità del volto è un pilastro ineludibile della sicurezza nazionale e della sovranità dello Stato.