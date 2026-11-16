Kia Behravan: “Imparate dal mio Iran: il patto tra Allah e Marx è rischioso”

«L’Italia deve stare attenta. Se vuole salvarsi, deve imparare dalla lezione iraniana, quando l’alleanza tra islamisti e marxisti ha distrutto il Paese». Kia Behravan studia alla Florida International University ed è al quarto anno di medicina, ma ha le idee chiare sul futuro di Israele e dell’Europa e anche dell’Italia. Lo incontriamo nella sede dell’Hillel International, un’organizzazione non profit che aiuta gli studenti ebrei in centinaia di campus americani.

Perché ti sei unito a un’organizzazione di studenti ebrei, pur non essendo ebreo?

«Io sono iraniano, non sono ebreo né musulmano. Sono ateo e cerco sempre di entrare in contatto con la comunità ebraica per dimostrare la mia solidarietà e offrire il mio sostegno».

Negli ultimi anni, in Europa abbiamo assistito a molte manifestazioni filopalestinesi. Cosa pensi quando vedi persone sventolare la bandiera iraniana o quella di Hamas?

«Quando si parla di bandiera iraniana, bisogna ricordare che ce ne sono due. Ci riferiamo a quella buona o a quella cattiva? Quella buona ha il leone e il sole, l’altra, invece... Noi iraniani non riconosciamo quella bandiera. Quindi, anche quando la vediamo fuori dall’Iran, per noi è come un segnale d’allarme. È qualcosa che non ci piace».

In Italia ci sono manifestazioni in cui spunta spesso

«Italia e Francia sono due Paesi di cui discutiamo molto nella comunità iraniana. Questo perché in Iran dobbiamo già confrontarci con estremisti, movimenti di sinistra, marxismo e posizioni filopalestinesi. Molti iraniani lasciano il Paese perché vogliono vivere in una società più occidentale. Ma poi arrivano in Italia e si ritrovano davanti a situazioni di questo tipo. Per loro è uno choc, si ritrovano nuovamente a confrontarsi con ideologie vicine al terrorismo e ad Hamas e non è un’esperienza particolarmente piacevole».

Pensi che l’esperienza della rivoluzione islamica in Iran possa ripetersi altrove?

«Sì. Prima del 1979 l’Iran era un Paese straordinario. Certo, non era perfetto, ma stava andando molto bene, poi si è formata una coalizione tra marxisti, movimenti di sinistra e islamisti. Insieme hanno iniziato a promuovere un’ideologia contraria a tutto ciò che era iraniano. Questo ha portato al collasso di quel bellissimo Paese e all’arrivo al potere di un regime islamista. La mia paura per l’Occidente nasce da questo. È ciò che abbiamo visto accadere nell’Iran degli anni Settanta e che oggi vedo ripetersi in Europa».

Sei preoccupato per questa alleanza tra estremismo islamico e movimenti di sinistra?

«Certo, in questo momento in Italia avete un partito di destra al governo, ma tra due anni la situazione potrebbe cambiare. E cosa succederebbe se questo aprisse la strada a una maggiore diffusione del marxismo e dell’islamismo? Ho paura che i Paesi con una storia così ricca, come l’Italia, stiano perdendo proprio ciò che li definisce. Temo che la crescente diffusione delle ideologie di sinistra rappresenti un enorme pericolo per tutta Europa».

Qual è la tua speranza per Israele e per l’Iran?

«Penso che esista un’unica soluzione in grado di risolvere tutti questi problemi: un Iran libero. La diaspora e le persone che vivono all’interno dell’Iran hanno un leader dell’opposizione, il principe Reza Pahlavi, che tra le varie cose propone il riconoscimento di Israele. Liberando l’Iran si potrebbero aprire moltissime opportunità. Credo che quel giorno sia molto vicino. Questo potrebbe avere conseguenze positive non soltanto per il Medio Oriente, ma per il mondo intero».