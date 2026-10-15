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Politica internazionale

La Casa Bianca replica a Meloni: “Quello sul diesel un grande accordo”

Washington difende l’intesa annunciata dal presidente Usa dopo la telefonata con il Cremlino. La premier italiana aveva definito l’operazione “molto rischiosa”.

Redazione web
Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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“Il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”. E’ quanto affermato a Repubblica da un portavoce della Casa Bianca in merito alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva definito “una scelta molto rischiosa” l’intesa sul diesel russo annunciata dal presidente americano Donald Trump in seguito a una telefonata con il leader del Cremlino, Vladimir Putin.

“Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta, mentre il Presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani”, ha aggiunto ancora il portavoce Taylor Rogers.

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