La Sharia del bavaglio

Attenzione, ci siamo. L’ora del silenzio è arrivata. Così come la censura sulla parola islam. Tolta dai monumenti ai loro attentati, dalle due Torri al Bataclan, e oggi dalla nostra quotidianità. L’islamismo politico italiano è passato alla fase due. Nella prima ha occupato le piazze e scoperto il baratto perfetto con una certa sinistra: voti in cambio di silenzi. Meno Costituzione, più sharia. Nella seconda vuole decidere cosa possiamo scrivere. La chiamano lotta all’«islamofobia». È censura con il timbro della virtù.

Ecco il paradosso: ambienti indulgenti con i sostenitori di Hamas e la teocrazia iraniana danno lezioni di libertà alla stampa italiana. Il velo diventa emancipazione, gay e femministe abbassano la voce. E chi indaga diventa il colpevole. Il Giornale ha raccontato legami e contiguità che meritano accertamenti, non anatemi. A partire da Mohammad Hannoun, celebrato come uomo del dialogo e da mesi in carcere perché accusato di essere il referente di Hamas in Italia. Oggi il loro obiettivo è evidente: non smentire le inchieste, mettere il bavaglio a chi le pubblica.

C’è un dettaglio che i nuovi inquisitori trascurano: non parliamo dei musulmani che vivono liberamente la propria fede. Parliamo di chi usa il Corano per fare politica e vuole riscrivere le nostre leggi. Per questo allora mi autodenuncio. Se «islamofobo» significa difendere donne a volto scoperto, omosessuali liberi, giornali liberi e il diritto di criticare dittature e terrorismo, scrivete il mio nome in cima alla lista. Il problema non è la mia fobia. È la vostra paura della libertà.