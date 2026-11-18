Più che della Malesia sono pirati della Magnesia. Capitan Piazzapulita, Corrado Formigli, il Jack Sparrow de La7, è pronto a solcare il mare per dichiarare guerra a Israele. Argh! «Cosa impedisce a una flotta immensa di idrovolanti, aeroplani, navi di tutta la comunità internazionale di atterrare al largo di Gaza, lasciare gli aiuti lì e sfidare il governo israeliano: cosa fanno, ci bombardano tutti?». La dichiarazione, consegnata in diretta all’ambasciatore Massimo Gramellini, è stata rilanciata da Quds News Network, già sospeso da Facebook, Instagram e X per sospetti legami con Hamas e Hezbollah. L’ex leader di quest’ultima, Nasrallah, è stato omaggiato al funerale dal leader mediatico della Flotilla, il brasiliano Thiago Ávila. «Si può ancora pensare che Hamas sia un pericolo per una potenza nucleare?». Corpo di mille balene! Formigli, impavido dalla poltrona di In altre parole sottotitolate in arabo dal network palestinese s’immagina a prua, cannocchiale in mano e pappagallo sulla spalla. «Bisogna andare, far partire una missione!». Della ciurma, oltre al mezzomarinaio Greta Thunberg, potrebbe far parte Rima Hassan, l’eurodeputata de La France Insoumise (La Francia indomita) a processo per apologia di terrorismo (difesa non in aula da Ilaria Salis) e in passato a bordo del veliero flottante Madleen con l’ex ambientalista riconvertitasi pro Pal che oggi sfotte gli ambientalisti e domani sfotterà i pro Pal. L’ammiraglio della Hassan è Jean-Luc Mélenchon, il quale soffia sul fuoco delle piazze violente e come Il Formiglio così chiamano Corrado nel Bacino di Levante sogna la presa della pastiglia, pardon di Israele. L’agitatore di estrema sinistra, in caso di vittoria alle presidenziali del 2027, promette di scortare verso Israele navi, barchini e chiatte (e prima non fa niente?). Anche lui, che comunque incute meno terrore del Formiglio, vuole la guerra contro Gerusalemme. La Marina francese è pronta a ricevere i suoi disordini. Israele l’ha bandito. Invece i banditi pro Pal, con l’approvazione di Mélenchon, possono continuare a devastare la Francia. Formigli lucida il cannocchiale e issa la bandiera di Piazzapulita. Sigla!