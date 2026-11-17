Chiede di non essere mandato in Tunisia. E una campagna - animata anche da Gad Lerner - è partita per aiutarlo. Il 20enne Ilyes Zahani da giovedì si trova nel Cpr di Milano, e ora si sfoga dichiarandosi «mentalmente distrutto». Ma è stato condannato a 8 mesi per l’aggressione a un rabbino milanese alla fermata del bus. Un episodio di ostilità gratuita, in un contesto di conclamato incremento degli atti di antisemitismo. Anche per questo, l’aggressione ha suscitato grande impressione. «Sono passati subito alle mani, dopo avermi insultato e deriso» ha raccontato a settembre il religioso. L’aggressione poi è diventata anche fisica, con un calcio che lo ha fatto cadere in strada.

Per quella brutta storia, due giovani che erano con Ilyes - uno è il fratello - sono stati rimpatriati a ottobre e adesso lui rischia la stessa sorte. Ilyes - scrive Repubblica - ha alle spalle ha un precedente per rapina e una serie di Daspo urbani. «Ma nulla che giustifichi un provvedimento così sproporzionato come il rimpatrio», per la sua avvocata Chiara Nicolai. Sull’aggressione al rabbino, il ventenne ha ammesso: «Il mio amico, per scherzare, gli ha tolto il cappello. Lui mi ha puntato il cellulare in faccia e io d’impulso gli ho dato un calcio».

Ma ora chiede scusa: «Ho fatto una grande stupidaggine. Ho chiesto di incontrare il rabbino, ho proposto un risarcimento, c’è stata una lettera firmata da decine di ebree ed ebrei italiani». E in effetti la mossa è stata propiziata dall’appello firmato da una trentina di «personalità» (tra cui Lerner), già mobilitate con l’appello «Ebrei ed ebree dicono No alla pulizia etnica». La lettera si rivolge al rabbino aggredito per aprire a un percorso di «giustizia riparativa» come alternativa a una misura considerata sproporzionata. Il rabbino, sempre a Repubblica ha rivelato: «Non so nulla delle loro scuse, né di qualsiasi altra iniziativa presa nei loro confronti», e ha spiegato di occuparsi di cose religiose e non giudiziarie o politiche. E in effetti la questione non è personale. Categorico il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. «La giustizia deve fare il suo corso». «Ciò che ci lascia perplessi - ha aggiunto - è l’appello che invoca la giustizia riparativa per questo caso. Ci dichiariamo profondamente contrari a questa soluzione». «Rispettiamo la libertà di opinione di tutti - ha detto Meghnagi - Tuttavia, non possiamo non notare che chi sottoscrive questi appelli, nella maggior parte dei casi, non è iscritto alla Comunità ebraica». Meghnagi taglia corto: «Riteniamo che questa scorciatoia non sia ammissibile. Anche perché il rischio è evidente: la violenza si fa sempre più forte».

E oggi, col voto alla Camera, dovrebbe diventare legge il ddl antisemitismo.