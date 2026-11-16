Le armi di Allah che l’Italia non vuol vedere

L’islamismo è un pericolo, la nuova minaccia che l’Occidente deve fronteggiare. Mentre i suoi esponenti si trincerano dietro il termine «islamofobia», usato come scudo contro ogni critica, il vero rischio è quello di una religione che pretende di governare la società in nome di Allah. C’è chi invoca il dialogo interreligioso e chi grida in piazza «Palestina libera dal fiume fino al mare»: volti diversi attraverso cui ampliare l’influenza. In Italia non c’è solo l’imam che predica odio o chi è sospettato di raccogliere fondi per Hamas. C’è la penetrazione senza violenza: assistenzialismo, associazioni culturali, moschee, dialogo con le amministrazioni, rapporti con i partiti e rivendicazione di spazi nei quali le regole religiose possano prevalere su quelle civili. L’islamismo di matrice fratellista vuole organizzare società e politica secondo i precetti di Allah, subordinando la legge civile.

Sharia

Il primo pericolo è attribuire alla legge islamica un ruolo nei rapporti tra cittadini. La Sharia, nelle sue interpretazioni giuridiche tradizionali, non disciplina solo la pratica religiosa, ma anche matrimonio, divorzio, eredità, rapporti familiari e condotta individuale. Il caso della Camera Arbitrale Islamica Italiana, costituita a Padova il 3 marzo 2026 dall’avvocato Omar Vanin, ha acceso l’allarme su una questione. Per gli integralisti una norma ritenuta divina non si contesta. Ma Padova è solo il caso più noto: il pericolo è l’affermazione di autorità comunitarie capaci di condizionare le scelte individuali attraverso prescrizioni religiose, soprattutto in materia di libertà femminile, matrimonio, educazione e orientamento sessuale.

Soldi ad Hamas

Il secondo fronte è l’uso delle reti associative per finanziare il terrorismo. L’inchiesta della Procura di Genova su Mohammad Hannoun è il caso più significativo. Secondo l’accusa, attraverso associazioni presentate come benefiche sarebbero stati raccolti oltre 18 milioni di euro tra il 2001 e il 2025. Hannoun, considerato al vertice della rete terroristica in Italia, è stato arrestato il 27 dicembre 2025 con Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud. La Procura guidata da Nicola Piacente ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, mentre resta sotto la lente degli investigatori la rete fitta e capillare, presente sul territorio nazionale, costruita attorno ad Hannoun. Lui e il suo cerchio magico intrattenevano rapporti anche con esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui la deputata Stefania Ascari, e hanno avuto accesso persino al Parlamento: una vetrina che ne ha legittimato l’immagine e così anche l’operato.

Partiti islamici

Le correnti islamiste puntano a trasformare il radicamento religioso in influenza istituzionale attraverso alleanze, voto e rapporti con i partiti. Il primo esempio manifesto è stato quello di MuRo27, il partito islamico guidato dal convertito Francesco Tieri che punta a incidere sulle amministrative di Roma. Poi Roberto Hamza Piccardo, tra i fondatori dell’Ucoii che nell’ottobre 2026 sul sito «La Luce» (dei suoi figli) ha proposto un confronto tra musulmani e sinistra italiana, ragionando su una vera e propria alleanza elettorale. Una mobilitazione che aveva già messo in atto per il referendum sulla giustizia del marzo 2026, invitando i musulmani a mobilitarsi per il No e sottolineando la possibilità di incidere sul risultato. A gennaio l’islamista torinese Brahim Baya (noto per aver elogiato persino i missili iraniani) e Davide Piccardo avevano affrontato la prospettiva di una rappresentanza politica organizzata. Il rischio è che l’autorità religiosa orienti il voto negoziando il sostegno. È l’entrismo: partiti, consulte, amministratori. La Fratellanza ha storicamente affiancato alla predicazione la costruzione di organizzazioni sociali e la partecipazione politica.

L’antisemitismo

Un altro pericolo riguarda la diffusione dell’odio antisemita, alimentato anche dalla propaganda che giustifica o celebra la violenza di Hamas. Dopo il 7 ottobre 2023 il clima verso gli ebrei europei è peggiorato. La critica a Israele si è talvolta trasformata in ostilità verso gli ebrei, ritenuti responsabili delle sue azioni. In alcuni ambienti pro-Pal si normalizza un linguaggio che presenta gli ebrei come nemici e celebra i terroristi. Alcuni predicatori contribuiscono a questa radicalizzazione. Da qui la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto, anche penale, contro chi utilizza i social per esaltare atti terroristici confidando nell’impunità.

Violenza nelle piazze

Il quinto fronte è la radicalizzazione delle mobilitazioni e la saldatura tra ambienti islamisti estremisti e organizzazioni antagoniste. L’inchiesta su Youssef Siher, ideatore del Movimento 17 ottobre, è emblematica. Lui e la moglie, indicati come protagonisti della propaganda costruita attorno al carovita, sono legati agli ambienti dei Giovani Palestinesi d’Italia (GPI), movimento che ha incrociato le iniziative della rete di Hannoun. Propaganda radicale e piazze violente si stanno alimentando a vicenda sfruttando la scusa del disagio sociale.