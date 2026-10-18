Le proteste incendiano la Francia e sui social volano Le Pen e Bardella

Quanto più in Francia le proteste divampano e si allargano, tanto più gli account social su Instagram dei due principali leader del Rassemblement National crescono più rapidamente. Dallo scorso 21 settembre, giorno della prima occupazione studentesca in Francia al Lycée Saint-Exupéry di Créteil, nella Val-de-Marne, fino a oggi le performance degli account di Marine Le Pen e Jordan Bardella sono sensibilmente migliorate ai 28 giorni precedenti. Non c’è che dire, quando i dati digitali, che sono diventati centrali nella comprensione dei contesti sociali, vengono letti in controluce possono dicentare rivelatori di talune verità che non sono ancora emerse del tutto, che rimangono ancora sottotraccia ma che presto o tardi diventeranno palesi. Quando le proteste di piazza hanno cominciato a diffondersi in Francia, a Parigi come a Marsiglia, a Bordeaux come a Lione, alcuni indicatori dei post pubblicati da Bardella e Le Pen hanno iniziato a segnalare un incremento significativo. I like e i commenti ai post di Marine Le Pen sono cresciuti del 31%, i primi sono stati complessivamente 1.3 milioni e i secondi poco meno di 75 mila. Anche per Bardella sono cresciuti like e commenti, in particolare per quest’ultimi l’aumento è stato del 55%. Altro dato interessante è quello della crescita delle rispettive fanbase di Instagram: i nuovi follower dell’account di Marine Le Pen sono al momento 42.418, che equivalgono a un incremento percentuale rispetto al periodo precedente del 181%, mentre il dato percentuale di Bardella è ancor più sostanzioso: la crescita è del 205% pari a 12.450 nuovi follower. Per la verità, in queste ultime settimane anche l’account Instagram del partito ha registrato un più che discreto incremento di follower con 28.135 nuovi iscritti. L’attenzione digitale degli utenti francesi si è catalizzata in particolare sui contenti video, con i reel che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Con solo 20 reel Marine Le Pen è riuscita a calamitare 20,6 milioni di visualizzazioni, anche in questo caso il dato è in netta crescita sul periodo antecedente del 17%, che hanno spinto in alto anche l’engagement del canale che ha toccato la percentuale del 6,14%. Infine, l’account di Jordan Bardella, invece, con 16 reel di visualizzazioni ne incassa 12,3 milioni che in termini percentuali equivalgono a un incremento del 28%.